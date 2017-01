Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí cnt-ait (en marcha) desde puerto real. La mayoría de los asistentes se sintieron motivados para emprender con más fuerza que nunca, en base a los principios, tácticas y finalidades de nuestra Organización en la defensa del anarcosindicalismo y el apoyo total a los postulados de la AIT al completo, que sirve como herramienta para canalizar la lucha por la emancipación de la clase trabajadora que será obra de ellos mismos ó no la será. Clica la imatge per una versió més gran





ACUERDOS DE LA REUNION DEL S.O.V. CNT – AIT PUERTO REAL CELEBRADA EL 16-01-2017



En el día de ayer y con la asistencia de 30 compañeros se celebró en nuestro local c/ San Francisco 18 y a las 19 horas, la reunión de afiliados convocada por el S.O.V. CNT-AIT, para tratar el orden del día previsto en la convocatoria.



Antes del empiezo el compañero Pepe Gómez expuso una extensa reseña biográfica de José Luis García Rúa fallecido recientemente y sus vivencias de las visitas a nuestro pueblo, además del cariño y aprecio que éste demostró siempre con el sindicato de Puerto Real, y lo ha demostrado donando todos sus libros a la biblioteca que se lleva su nombre aquí en el Sindicato y su opinión expresada en la inauguración de la Exposición en Abril de 2014, hacia nosotros de “vernos siempre dispuesta, abierta, inteligente, honrada, valientemente enfrentada al sistema y espero que así seguirá por siempre”, esas fueron sus palabras.



Lamentando los presentes la perdida de este gran compañero que demostró durante toda su vida la lucha y el compromiso con el anarquismo y el anarcosindicalismo.



A continuación se trató los puntos propuestos que se debatió y consensuó entre todos, acordándose lo siguiente:



1º- Elaborar un comunicado-denuncia en el día de hoy por parte de nuestra sección sindical en Navantia.



2º- Organizar una charla-debate prevista para el día 26 de Enero a las 19 horas en el Centro Cultural San José de Puerto Real, explicativa con propuestas ante la situación actual de los Astilleros de la Bahía de Cádiz.



3º- Curso de Formación en nuestro local sobre Estructuras Navales, pendiente de su difusión y requisitos para conocimiento de las personas interesadas.



4º- La autoconvocatoria de los afiliados de un día a la semana en nuestro sindicato para debatir hechos históricos, ideas socio-políticas, y temas de actualidad (pendiente de asignar el día).







Este será el mayor homenaje que se le puede hacer al compañero fallecido José Luis García Rúa.



Salud, Anarquía y Revolución Social



Sindicato Oficios Varios CNT-AIT Puerto Real



Puerto Real 17 Enero 2017

