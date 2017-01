Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació [Girona] Kan Bici demá a judici! GALLINERS: KAN BICI RESISTEIX! (Pla de l'Estany)



Després de 50 mesos d'okupació aquests dias van arribar notícies des del palau de

la injustícia: La data del jucio civil (desnonament precari) van fixar pel proper Dijous

19 de Gener 2017, a les 10.00h del matí en el jutjat de Girona! (Sala 07, Planta 3, Avgda.

La modificació de la llei d'enjuciamiento civil, concretament de l'articulo 440, permet als

propietaris de kases okupades aconseguir més rapid (entre 3 i 6 mesos) el desallotja-

ment/desnonament dels seus immobles. En comptes de respectar les situacions fotudes

(precàries) de moltes persones, l'estat accelera les seves mesures repressives ignorant

la seva pròpia Constitució i les decisiones del Tribunal Europeu de Strasburgo, donant

així més poder a la cega defensa de la propietat privada i l'especulació immobiliària.



La Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva Comissió d'assistència juridica gratuïta,denega a les persones sense recursos economicos, l'assignació gratuita d'advoqueu@ i procurador/a, perquè no estan empadronades o no poden demostrar la seva situació precària, encara que siguin jutjades justament per aquesta raó, com en el cas de Kan Bici.

1600 famílies desnonades al llarg de l'any 2016 a Catalunya demostren de sobres que la lluita contra la pobresa de l'estat és la lluita contra les personas sense recursos economicos i la modificació de lleis per fer-los encara més vulnerables davant els atacs de la màfia immobiliària.



Aqui al poble ningú pot entendre perquè el propietari de Kan Bici reclama la kasa per via

judicial després de tant temps d'okupació i sense buscar la comunicació prèvia. Tampoc

demostra cap intenció d'arreglar la kasa o d'un ús alternatiu. Després de diversos intents

des de la nostra part d'arribar a un acord amb el propietari, solament rebem demandes de

"recompensaciones" economicas injustificades (entre 4.800 i 6.000€), la ignorància de les

nostres propostes (comentar-ho amb les paraules "que hagan una propuesta decente") i

insults per part de la seva advocada.



No se sap com interpretarà el jutjat aquestes actituds "generoses"... Dubtem que una per-

sona a la qual pertanyen tantes propietades (masias + terres) realment té la necessitat

de tirar algú de kasa qui cuida la seva kasa i una part de la seva finca, encara que no té recursos economicos suficients per fer-se càrrec per a grans inversions o obres, i menys pagar una renda habitual.



Però llavors, que és el problema? Pot ser que "algú" li ha pressionat o li ha fet una propos-

ta lucrativa per a l'ús de la kasa? Cuales són els motius per actuar d'aquesta manera?

Està implicat l'ajuntament o altres entitats poderoses/ institutionals?



Doncs anem a veure que passa en el jucio i si les parts implicades s'atreveixen co-ficar el

crim covard de desallotjar Kan Bici.



Resistir fins a la fi!

Kan Bici es queda en Galliners!

No als desnonaments i desallotjaments!

Stop impunitat especulativa!

Un desallotjament altra okupació!



Galliners, Desembre 2016 (actualizat Gener 2017)



PD: El ultim cambi stratetic del propitari és reclamar la kasa com "necesitat propia" i "arreglar-la kasa"...

Ës un espectacle public on tot el mon pot entrar qui és interessat i/o sent afinitat. Benvinguts tots gestos de solidaritat! Visca l'Anarquia!

