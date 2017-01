Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme La classe obrera catalana i la lluita anarquista.Eugeni Gurnès Bou Eugeni Gurnès i Bou anarquista català fill de la classe obrera, assassinat per l ´exèrcit feixista.En homenatge. Eugeni Gurnès i Bou,anarquista català, xófer de professió membre del sindicat llibertari CNT ,havia estat alcalde i després regidor a l´Ajuntament de Llagostera a Girona.Va ser entre el 24 de novembre de 1936 i el 10 de maig de 1938.

Va tindre que marxar a l exili com tants i tants militants.A la seva tornada va ser denunciat, detingut,fet pres ,comdemnat a mort i posteriorment afusellat el 7 de maig de 1943 al cementeri vell de Girona,on van ser afussellats vuit llagosterencs més.

La Guerra civil havia acabat el mes de marc de 1939, peró al cementeri de Girona,s´afusellaren més de cinc-centes persones entre els anys 1939 i 1945.Tots els executats foren enterrats en fosses comunes.Gairebé tots pertanyien al sindicat llibertari CNT o al partit polític Esquerra Republicana de Catalunya.

Al cementeri de Girona,l ´any 2009,s´instal.laren unes mampares de ferro on figuren gravats tots els noms i cognoms dels executats.

La néta de l´Eugeni amb el suport de l´Ajuntament de Llagostera aprova una moció conjunta dels diferents grups municipals en suport incondicional a l´anomenada Querella Argentina per delictes de genocidi i lesa humanitat,encapçalada per la magistrada Maria Servini de Cubria.



En homenatge a la seva lluita anarquista,pel poble i per la lluita de classe.

This work is in the public domain