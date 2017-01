Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes [20 gen] Sopador per la caixa de resistència del Banc Expropiat Kasa de la Muntanya

Avda/ Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-33 Lesseps o Joanic Clica la imatge per una versió més gran

Divendres 20 de gener

a partir de les 21h

a Kasa de la Muntanya



Sopador vegà per la caixa de resistència del Banc Expropiat. Mira també:

https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/

https://twitter.com/Banc_Expropiat



