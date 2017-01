Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes [MAD] 11/02 Breve presentación de "CABO DE GUIA" + debate + conciertos Clica la imatge per una versió més gran

11 Febrero C.S.(r).O.A La Quimera



17h: Breve presentación del documento "cabo de guía" + posterior debate



"Consejos prácticos para afrontar la represión a raíz de las operaciones anti-terroristas contra el entorno anarquista"



19.30h: Conciertos para todos los gustos + cena



LOS PALES (punk)

LA ARAÑA CALVA (folk-rock desde la sierra de Madrid)

SERES DE ZULO (punk-rock campechano)



¿Y todo esto? Para la auto-gestión de proyectos anarquistas.



¿Cómo llegar? PZ. NELSON MANDELA (antigua Pz. Cabestreros)

Lavapies o Tirso de Molina



**Este día habrá ejemplares impresos de "Cabo de guía"** Mira també:

http://WWW.CABODEGUIA.NOBLOGS.ORG



This work is in the public domain afegir comentari ...