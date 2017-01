Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: mitjans i manipulació : pobles i cultures vs poder i estats Micro-escrache en Perpignan contra el nacionalismo de CNT Una tal Laure Akai coordinó por Facebook una acción de protesta en una librería catalana de Perpignan, en la que el pasado 14 de enero se hizo una presentación y debate acerca de un libro que rescata posiciones nacionalistas de gente que en la historia tuvo gran relación con el movimiento libertario. Clica la imatge per una versió més gran

Al debate acudió el secretario general de CNT en Catalunya y Balears, y por ello acusaron a CNT de estar a favor del Estado (catalán).



Una de las cuestiones clave, que aparece en la foto, fué el intento de legitimar con ese discurso el hecho que se reuniera, el pasado 5 de noviembre en Benissa, un grupo de personas que intentan fundar en internet una nueva sección de la AIT, pero usando el nombre de CNT.



La AIT (Asociación Internacional de los Trabajadores) es una asociación informal que en el último año ha perdido más del 90% de la afiliación en desfederaciones de diversos países, quedando como una sombra testimonial de lo que se fundó en 1922 y sin fondos.

