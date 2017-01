Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Cambio de Prisión Jose Adriń Poblete CAMBIO DE PRISIÓN JOSE ADRIAN POBLETE



MÁXIMA DIFUSIÓN. Nos llega una carta de Jose Adrián Poblete Darre desdel C.P. La Moraleja (Palencia). Nos cuenta que desde que se puso, conjuntamente con 2 compas más en huelga de hambre en apoyo a las Nais, los represaliaron, separaron y cambiaron de prisión. A Poblete lo trasladaron de Estremera a Alama y, después, a Palencia; qué es donde esta él ahora, concretamente en el modulo de aislamiento de la 5ª Galeria. Hace dos meses que está en la prisión de Palencia, donde llegó desde la prisión de Alama golpeado y torturado, llegando al extremo de atarlo a la cama, desnudo, lleno de marcas y con la nariz y la boca llena de sangre. Necesita que le escriban a modo de apoyo ya que se encuentra en el módulo de aislamiento: no tiene t.v. ni radio, ni reloj ni libros; y solo sale unos breves instantes al patio acompañado únicamente de carceleros. Ahora lo han cambiado a Madrid V (Soto del Real)



Escribid a:



Jose Adrián Poblete Darre

C.P. Madrid V

Carretera M-609, km 3.6,

28791 Soto del Real, Madrid Mira també:

https://www.facebook.com/distrilapolilla/

http://distrilapolilla@riseup.net



This work is in the public domain afegir comentari ...