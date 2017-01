Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió [19/01/17] Concert feminista per la resisténcia del CSOA La Llamborda Dijous 19/01 concerts feministes a Blokes Fantasma per la resisténcia del CSOA La Llamborda (Guinardó). Fa d'un any i mig que l'espai va sobreviure a un intent de desallotjament i en breus ens enfrontarem a un judici. Us convidem a totes les que volgueu mostrar solidaritat a passar per aquesta activitat. Horari de 18h a 23h. Preu Lliure



Concerts:



- L'Arrós (Cantautora punk)



- Rote Zore (Hardcore feminista)



- Turbulentas (Punk Anarcofeminista)



+ Expo "Invisibilidades Punk": Recull de fotografies on es pretén visibilitzar totes les tasques que hi ha darrere un concert o xerrada, tantes vegades menyspreades



+ Sopar vegà+ PunxaDiscos



CSO Blokes Fantasma: Av Coll del Portell 59. Vallcaca.



Ni jefes, ni babosos, ni perretxs (ens encanten els/les perretxs pero creiem que no és una activitat adient per ellxs).



Llarga vida al punk feminista i al suport mutu!

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...