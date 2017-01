Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Los Ultras asaltantes de la libreria Blanquerna en 2013 a prision Ultras condenados a penas de prision El Tribunal Supremo eleva las penas de prision a los asaltantes del centro cultural Blanquerna,el 11 de septiembre del 2013,el tribunal ha hecho caso de la fiscalía y de el abogado de la Generalitat,suprimiendo el atenuante de reparación de los daños causados y aplicando el agravante de motivación por discriminación ideologica.Las nuevas condenas rondan todas los 4 años de manera que los asaltantes no podran evitar la prision.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...