El avestruz y los trabajadores del sexo (2ª parte)

Tal y como quedó expuesto en mi anterior artículo «El avestruz y los trabajadores del sexo» (1), en España, la prostitución se encuentra actualmente en un estado de alegalidad, eso significa que no es delito practicarla, pero sin embargo carece de un marco legal que regule la actividad. Una vez revisados los comentarios suscitados en su momento por aquel artículo, he podido comprobar que hay bastantes personas que se oponen, algunos con vehemencia, a la regularización de la práctica de la prostitución. Dado que incide en el sexo y en la explotación laboral, se trata este de un tema muy sensible y que suscita encendida controversia. Los motivos esgrimidos por quienes se inclinan a la no regulación de la prostitución y que expresaron sus opiniones como comentarios anexos al artículo mencionado, podrían englobarse en estas tres líneas de pensamiento básicas:



1.- Hay quien piensa que el hecho de regularizar la prostitución facilitaría el que más personas estuviesen en riesgo de ser explotadas y esclavizadas en este mercado. Pero lo cierto es que esta situación de explotación y esclavización se da precisamente por la falta de un marco regulador que impida el abuso de los trabajadores del sexo por parte de terceros.



2.- Hay quien piensa que la prostitución es un síntoma de enfermedad social, propia de una estructura capitalista y patriarcal. Pero normalmente las enfermedades no se curan no queriendo mirar los síntomas. Esta es la actitud propia de querer esconder la cabeza bajo tierra como un avestruz. Por otra parte, tampoco parece práctico ni justo para los trabajadores del sexo que tengamos que esperar a que el capitalismo y el patriarcado sean sustituidos por otro tipo de estructura social para que, ya entonces, la situación de estas personas se equipare a la situación de otros trabajadores en otros ámbitos ya regularizados, o incluso para que ya no sea necesario que existan.



3- Hay quien piensa que la prostitución en si misma es un acto indigno, puesto que el uso del propio sexo para obtener beneficios económicos o de otra clase es denigrante para quien vende y para quien compra. Este tipo de pensamiento no sólo tiende a oponerse a la regularización de la prostitución, sino que posiblemente también podría estar a favor de su penalización: que la práctica de la prostitución fuese un delito (que actualmente no lo es). A ellos les pregunto, ¿acaso no es denigrante e indigno verse obligado a vender a un tercero la propia fuerza de trabajo? ¿no se vende la habilidad manual, la capacidad mental, la mayor parte del tiempo de vida, para poder vivir? La única diferencia entre un trabajador y otro es la parte del cuerpo, o de la mente, que emplea al servicio de un tercero. Esclavos son todos los que para subsistir han de venderse a alguien, sea cual sea la parte del cuerpo o de la mente que tengan que vender. ¿A qué responde que los genitales sean más sagrados e intocables que las manos, o las piernas, o la mente con la que otras personas trabajan? Opino que se debe a la sacralización del sexo, herencia de nuestra herencia judeocristiana. Y es por esta creencia de que el sexo es algo sagrado e intocable (cuando no es más que una parte más del cuerpo, tan digna o sagrada como lo pueda ser cualquiera otra), que quienes emplean su sexo para ganarse la vida, son culpabilizados, estigmatizados, marginados y condenados a la negación del acceso a los mismos derechos que el resto de esclavos/trabajadores que emplean otras partes de su ser para sobrevivir.



No debería resultar inestimable el esfuerzo que el propio colectivo de trabajadores del sexo realiza por su cuenta (opinemos los demás lo que opinemos) para conseguir el mismo respeto y derechos que a otros trabajadores actualmente sí se les concede (2).



