Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : criminalització i repressió : mitjans i manipulació : guerra Fem memòria. Les companyes empresonades a Alemanya acusades d'expropiar bancs LES VOLEM LLIURES!

LES VOLEM APROP!



DISSABTE 21 GENER

Manifestació en solidaritat amb les companyes empresonades a Alemanya acusades d’expropiar bancs.

12h Plaça del Diamant

LES ANARQUISTES PRESES A ALEMANYA NO ESTAN SOLES! El dimecres 13 d’abril (2016) a les 5 del matí s’iniciava a Barcelona una operació dels Mossos d’Esquadra en la que s’escorcollaven dos domicilis particulars i un centre social del barri de La Salut, «els Blokes Fantasma», on es va retenir durant dotze hores a la vintena de persones que viuen a l’edifici.



A banda del saqueig i destrucció que acompanya tot registre policial, l’operació va resultar en la detenció d’una companya que ja va estar empresonada arrel de la Operació Pandora, i sobre la qual pesava des del dia 11 d’abril una ordre de detenció europea sota l’acusació d’haver participat en expropiacions a entitats bancàries en territori alemany.



A partir de les notícies publicades a la premsa alemanya vam poder saber que concretament se li atribueix una expropiació ocorreguda fa 2 anys a la localitat d’Aachen, durant la qual–sempre segons la premsa–el grup assaltant es va emportar una important quantitat de diners de l’entitat bancària sense causar cap ferit ni dany personal. La Fiscalia d’Aachen ha afirmat en diverses rodes de premsa que pensa que aquesta expropiació seria el darrer d’un seguit de tres atracaments a oficines bancàries ocorreguts a aquesta mateixa ciutat, entre ells l’expropiació a una sucursal de l’Aachener Bank l’estiu del 2013, acció per la qual ha estat processada una companya anarquista de la ciutat d’Amsterdam (Holanda), que a dia d’avui es troba en llibertat, absolta després del judici en el que la Fiscalia d’Aachen va ser incapaç de demostrar l’autoria d’aquesta companya sobre els fets que si li imputàven.



Avui la companya detinguda a Barcelona el passat 13-A es troba encarcerada a espera de judici al centre de JVA Köln, a l’estat federal de Nordrhein-Westfalen (oest d’Alemanya). Es troba en situació d’aillament a una cel·la individual, sortint una hora al pati, i amb les comunicacions amb l’exterior altament restringides.



Posteriorment, la matinada del dimarts 21 de juny (2016) el Cos de Mossos d’Esquadra rebentava la porta de casa d’un altre company anarquista de Barcelona, on vivia amb la seva parella i altres companys de pis. Tots ells van ser despertats encanonats per armes de foc i emmanillats durant hores mentre la policia registrava i saquejava el domicili situat al barri de l’Eixample. Finalment el company va ser detingut i traslladat a Madrid, on l’Audiència Nacional va dictar el seu empresonament preventiu en base a una Ordre Europea de Detenció i Entrega emesa des de la Fiscalia d’Aachen, la qual l’acusa d’haver participat en l’expropiació a la sucursal bancària del Pax Bank ocorreguda el novembre del 2014, la mateixa per la qual es troba empresonada la companya detinguda el 13 d’abril al Carmel. En aquest cas, però, la policia va decidir prescindir de l’escenificació i l’espectacularitat mediàtica que va utilitzar en la operació de l’abril, sense emetre cap nota de premsa ni avisar els mitjans de l’operació.



Segons hem pogut saber, l’ordre de detenció es basa en la suposada coincidència entre un rastre de material genètic trobat al Pax Bank d’Aachen i una mostra d’ADN que els Mossos van prendre al company simulant un control d’alcoholèmia. En aquest fals control, la policia l’hauria fet bufar a l’alcoholímetre i, un cop acabada la prova, s’hauria quedat el bufador de plàstic per a extreure’n el perfil genètic del company a partir de la saliva restant.



Després d’una relativament breu reclusió a la presó madrilenya de Soto del Real, el company va ser traslladat a la presó d’Aachen -estat federal de Nordrhein Westfallen (oest d’Alemanya)- on es troba en situacions similars a la companya detinguda a l’abril.



Ambdós companys seran jutjats pel Tribunal d’Aachen en un judici oral que començarà el proper 23 de gener (2017).



Última actualització: 10/12/

https://solidaritatrebel.noblogs.org

