independencia y anarquia en Canarias

El Estado es una estructura que siempre estará sobre el pueblo,nunca podrá ser expresión real

de él.Incluso en el marco de una sociedad que se proponga el desarrollo de unas bases sociales

igualitarias y la abolición de la burguesía,el mismo Estado se encarga de hacerla emerger nuevamente,tal como la historia nos ha demostrado.El Estado separa,hace aparecer una clase que dirige,manda y que se enriquece en nombre de una colectividad que asiste de espectadora sobre todo aquello a lo que le concierne.El Estado hace siempre dependientes a los pueblos,al impedir el libre ejercicio de su soberanía,su continua autodeterminación,la práctica constante de la democracia directa como expresión de su voluntad,la apropiación de su existencia y de la misma riqueza que genera.

EL ESTADO ES DEPENDENCIA:LA AUTOGESTION INDEPENDENCIA

Cuando proponemos una Canarias independiente y libertaria abogamos por la ruptura con el Estado español que nos ha mantenidos sojuzgados durante casi seis siglos,y además,afirmamos que esa independencia sólo será posible cuando el pueblo canario tome sus manos directamente las riendas de su vida,lejos de cualquier tutela estatal.No seremos independientes hasta vernos libres de las garras de la oligarquía y burguesía canarias y del capital foráneo y también de las instituciones diseadas para garantizar la dominación.Canarias se ha de independizar de todo Estado,incluso de aquél que se considere como propio.

Cuando señalamos que el poder debe de estar en manos del pueblo,esto es,que Canarias sea efectivamente autogobernada,afirmamos que su poder también se extienda sobre la economía,lo que implica la total autogestión de los medios de producción,distribución y consumo.Sin la auténtica colectivización de la actividad eonómica no existe independencia;actividad económica que,no obstante,hemos de ir corrigiendo desde ahora,dirigiendo los esfuerzos hacia el logro de una producción no dependiente,sino, autocentrada,y en armonía con el medio natural de nuestro país y del planeta.

