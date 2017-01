Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anàlisi :: corrupció i poder Nuevos dioses gobiernan el mundo Caos, crisis, guerras, corrupción, seguirán... Juicio a los nuevos dioses.



“El planeta se encuentra en una guerra de reajustes de poderes entre grandes potencias más próxima al siglo XIX que al siglo XX”. Augusto Zamora, del diario El Mundo de España.



“En esta ocasión los actores son extra europeos, con la singularidad de Rusia que ya es una potencia para europeos, potencia insustituible para Asia y el Lejano Oriente, ahora, los europeos son simples espectadores” concluyo Zamora.



Presidentes como Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jimping, están en el juego de potenciar sus fuerzas armadas con armamento nuclear de última tecnología. Se los conoce como los comandantes supremos, núcleos o como la voz del pueblo.



Hay otros líderes que hacen de la intolerancia su modelo de gestión: Recep Tayying Erdogan, Rodrigo Duterte, Nigen Farage, Marine Le-Pen, Ángela Merkel, Viktor Orban, Nicolás Maduro, Rafael Correa y otros populistas dominantes que se imponen por sobre los consensos.



Todos estos aprendices de dioses son increíblemente pequeños por su pobreza mental, son transitorios y tontos, su trascendencia está basada en el bullicio y son tan locales que internacionalmente no convencen a nadie por su estrategia de guerra medieval.



Estos dioses de pacotilla se atrincheran en el dinero, religiones e ignorancia para imponer el miedo a su gente y en las fronteras y esto no es nada nuevo como tampoco es novedoso que las fortunas de sus países engrosen sus bolsillos y sirvan para la venta de armas clandestinas, lavado, corrupción, magnicidios, sostener los paraísos fiscales, conspiraciones que a su vez sirven para sostener el terrorismo, razón de ser de estos nuevos dioses que afectan la paz mundial con la complicidad de la ONU.



Gustavo Guterrez es el nuevo Secretario General de Naciones Unidas desde el primero de enero ¿Qué hará respecto a Palestina, 50 años de conflicto? ¿Que pasara con Siria, Yemen, Libia, Irak, Afganistán, Taiwán, Nepal, Sudan, España, Irlanda, India- Pakistán, Nigeria, con el calentamiento global, etc.? Viejos y nuevos conflictos que son poco probable que desaparezcan por la esclavitud a la que está sometida la ONU por parte de Estados Unidos, OTAN y por el Consejo Permanente de Seguridad en donde el veto es un asunto que no permite la convivencia pacífica.



Los secretarios de Naciones Unidas son marionetas del juego del G7 en la geopolítica mundial. Fracaso porque la comunidad internacional no la componen 7 países.



La doctrina “responsabilidad de proteger” aprobada por Naciones Unidas en el 2015, es otra basura de las tantas que se archivan en esa burocratizada, mediocre y corrupta organización que requiere más de 6.000 millones de dólares para sus gastos.



Hay que replantear la misión de la ONU desde Nueva York, hay que colocar más países en ese Consejo de Seguridad y discutir de una vez por todas las políticas imperiales de Washington y sus miles de tratados firmados que pocos respeta.



Mucho les debe la humanidad a Julián Assange y a Edward Snowden, sus filtraciones hicieron posible la porquería a la que es sometido el mundo por parte de agencias internacionales de espionaje como la NSA, esta agencia intercepto billones de mails, teléfonos en todo el planeta, ellos hicieron posible que conozcamos a lo que estamos sometidos en donde la privacidad es relativa.



Luego surgieron otras indagaciones como la de los periodistas alemanes Bastian Obermayer y Frederik Obermair, cuya libro “Panamá Papers” confirmo lo que la gente superficialmente conocía sobre los paraísos fiscales que construyen fachadas de empresas para evadir impuestos, lavar dinero y multiplicar los capitales especulativos que hoy dominan el mundo y que multiplica la desigualdad económica, social y hace de la política una fanfarronería aprovechada por los nuevos dioses que otra vez aprovechan el populismo a ideológico.



Desde la época de los incas, aztecas, mayas, egipcios, chinos; su mitología, arquitectura, ciencia, ingeniería, conquistas y aventuras hasta llegar al cristianismo por el que los romanos antes de convertirse ejecutaron a Jesús. Con Dios terminaron los dioses mitológicos que fueron reemplazados por otros firmemente protegidos por las religiones económicas que establecieron la precariedad y la violencia que parece se irradia desde la ciudad santa de Jerusalén, históricamente sometida a matanzas desde las cruzadas hasta el día de hoy por Israel y EEUU con el beneplácito de la ONU contra los palestinos.



Desde Jerusalén, parecería, se exportan conflictos bíblicos entre católicos y musulmanes, entre oriente y occidente y entre este y oeste, sin solución aparente.

500.000 Muertos, 10 millones de desplazados en Siria, por una torpe pugna al interior del Consejo permanente de Seguridad de Naciones Unidas, de este éxodo llegaron casi 400.000 árabes a las costas de Europa, evidenciando su histórico divisionismo.



No se trata del racista y xenófobo Trump, del Brexit, Grecia, FMI, BM, BCE, UE, el planeta lleva siglos cosechando odio, hambrunas, epidemias, contaminación, inmigración, corrupción, guerras.



Alepo, Isis, Grecia, son pocos ejemplos de lo que ocurre con las guerras mundiales y civiles producto de conspiraciones en donde el enriquecimiento ilícito y las religiones tienen mucho que ver.



Europa dividida desde que vivían en las cavernas, luego llegaron los romanos, la inquisición, las dos guerras mundiales, los problemas separatistas están latentes, el euro no arreglo la desunión, es una mentira lo de la Unión Europea ¿cuál unión? La crisis se produjo por el absolutismo de la vieja clase política que proyecto un manejo absurdo de la crisis económica que empezó, supuestamente con Grecia, país pequeño para la macroeconomía europea pero que sirvió de pretexto para culparlos de todos los males de la zona euro.



Pésima gestión del Banco Central Europeo y del FMI que imponen por la fuerza préstamos impagables a los griegos, sometidos a una bestial austeridad y medidas estructurales que los obligaron a perder soberanía financiera.

Es estado griego esta insolvente y no importa si el gobierno es de derecha o izquierda, el problema son las condiciones de los préstamos que produjeron una reducción del ingreso nacional.



En fin, Europa convertida en un reguero de sangre por el terrorismo, crisis económicas, sociales en donde el Brexit, de los ultraconservadores británicos se veía venir por la creencia de que aislados, divididos, les ira mejor. Para la separación argumentan las inmigraciones de Asia y África, pero, en realidad pesa mucho en esa decisión el protagonismo de Alemania en los 18 países euro y en toda Europa. Las guerras mundiales son difíciles de olvidar.



Roger Cohen del New York Times dijo: “el autoritarismo y el anti neoliberalismo se extienden. Durante demasiado tiempo las sociedades occidentales no registraron ninguna victoria o avance político”.



“La tecnología y la digitalización, a menudo celebradas, están cambiando la economía y el trabajo de forma sustancial, Internet creció de forma exponencial, los medios perdieron su grandeza, el discurso político se vacío y las conexiones para todas las opiniones y teorías superaron las fronteras”.



Esto es aprovechado por esta nueva camada de populistas que creen que ellos y solo ellos como dioses salvaran al pueblo, es un rechazo al pluralismo, a la integración regional y a la paz mundial.



Raúl Crespo.

