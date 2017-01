Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Escrache a empresarios alemanes algo (cat)

Escarni a empresaris alemanys



El passat divendres 12 de gener a les 19:30h, una trentena de companyes ens hem presentat a les portes de l’Hotel Imperial, situat a la Gran Via, on se celebrava un aperitiu exclusiu de la Càmara de Comerç Alemanya per Espanya. Hem desplegat una pancarta, tot bloquejant l’entrada, llegit un comunicat i llençat algunes centenars d’octavetes en solidaritat amb les companyes acusades d’un atracament a Aachen. Encara que la nostra intervenció ha durat tan sols uns 10 minuts, hem pogut molestar i escridassar a algunes de les convidades, que en la seva totalitat, eren representants de l’élit econòmica alemanya i local. Després ens hem dispersat sense incidents.



Durant l’acció de protesta s’ha llegit el següent comunicat:



Estem aquí amb motiu de la recepció d’Any Nou organitzada per la Cambra de Comerç Alemanya per Espanya en el marc del centenari de dita institució. L’estat espanyol i l’alemany des de ja fa 100 anys segueixen “enfortint vincles econòmics que les uneixen i fan valdre la seva importància en fomentar la competitivitat de les seves respectives economies”, així com emfatitza una de les seves portaveus.

Al mateix temps que l’élit financera presumeix entre copes de xampany haver sostret durant un any més beneficis importants gràcies a l’explotació capitalista, les nostres companyes es troben empresonades per atacar aquests mateixos interessos financers, acusades d’haver expropiat un banc a Alemanya.

Per aquesta raó, som aquí, per molestar a la gran burgesia, per recordar-los que són, juntament amb l’Estat, la seva Justícia i la seva Policia, responsables de perpetuar la misèria d’aquest món.

Mentre nosaltres i les nostres idees vives, no dormireu tranquil·les!!

Fins que totes siguem lliures!

Mort al capital i foc als seus temples!

Visca l’Anarquia!



(cas)

Escrache a empresarios alemanes



El pasado viernes 12 de Enero a las 19.30h, una treintena de compañerxs nos hemos presentado en las puertas del hotel Imperial situado en Gran Vía (Eixample Esquerra), donde se celebraba un aperitivo exclusivo de la Cámara de Comercio Alemana para España. Hemos desplegado una pancarta bloqueando la entrada, leído un comunicado y lanzado algunos centenares de octavillas en solidaridad con lxs compañerxs acusadxs de un atraco en Aachen. Aunque nuestra intervención ha durado sólo unos 10 minutos, hemos podido molestar e insultar a algunxs de lxs invitadxs, que en su totalidad eran representantes de la élite económica alemana y local. Luego nos hemos dispersado sin incidentes.



Durante la acción de protesta se ha leído el siguiente comunicado:



Estamos aquí con motivo de la recepción de Año Nuevo organizada por la Cámara de Comercio Alemana para España en el marco del centenario de dicha institución. El estado español y el alemán desde hace ya 100 años siguen “fortaleciendo los vínculos económicos que les unen y ponen en valor su importancia en el fomento de la competitividad de sus respectivas economías”, así como subraya una de sus portavoces.

Y mientras que la élite financiera se pavonea entre copas de champán de haber sustraído durante un año más beneficios importantes gracias a la explotación capitalista, nuestrxs compañerxs se encuentran encarceladxs por atacar a estos mismos intereses financieros, acusadxs de expropiar un banco en Alemania.

Por esto estamos hoy aquí, para molestar a la gran burguesía, para recordarles que son ellos, junto con su Estado, su Justicia y su Policía, responsables de perpetuar la miseria de este mundo.

Mientras nosotras y nuestras ideas sigan vivas, ¡no vais a dormir tranquilos!

¡Hasta que todxs seamos libres!

¡Muerte al Capital y fuego a sus templos!

¡Viva la anarquía!

