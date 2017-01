Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Marcha x los presos vascos y contra la dispersion Otegui llama a los vascos a "reventar" las calles de Bilbao este sábado con su participación en la marcha por los presos Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

El portavoz de EH Bildu,Arnaldo Otegui ha realizado un llamamiento a los vascos a "reventar" este sábado las calles de Bilbao con su participación en la manifestación a favor de los presos de ETA y en contra de la dispersión.

A través de su cuenta de Twitter,Otegui explica que no puede estar,por que se encuentra en Berlín participando en la 22 Conferencia Rosa Luxemburgo organizada por la izquierda alemana en memoria de la dirigente comunista asesinada en la capital alemana en 1919.

Tras emplazar a "reventar" Bilbao este sábado afirma que en esta jornada los reclusos"estarán con él" en la conferencia en la que pondra encima la mesa su situación.

This work is in the public domain