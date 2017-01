Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme La classe obrera catalana i la lluita anarquista.Amadeu Caselles En homenatge a Amadeu Caselles

25 anys a presons ,varies vagues de fam,anys sencers a celdes d´aïllament,anarquista català fill de la resistència i rebeldia.

Caselles tenía 14 anys al 1973,treballava a una fabrica de Balenyà quan va descobrir l´anarquisme. "Em sentia explotat per el empresari,vaig conèixer gent de la CNT i vaig iniciarme a anar a reunions clandestines". Creia amb la lluita armada,en la revolució inmprescindible per cambiar les coses,i encara avui,considera que l´anarquisme,encar que sense ser la sol.lució definitiva,"funcionaria millor que la democràcia que tenim"."A Espanya no tenim democràcia-diu-abans havia un dictador que era Franco,i avui uns partits polítics.Les empreses funcionan igual.Les necessitatss de primer ordre no estan resoltes.Falta igualtat entre rics i pobres".

Va anar buscant questa igualtat quan va atracar el seu primer banc,el banc mercantil de Manresa,en 1976.

"va ser el meu primer delicte,estava molt nerviós,pero va anar bé.Un plicia local ens va donar el alto,pero va sortir corrent quan va veure les nostres armes i els pasamuntanyes".Durant els seguents dos anys i mig va atracar més de 50 bancs."Era una manera de recuperar el que els bancs ens agafaven,no m´arrepenteixo de res...només de no haver agafat el suficient".Els botins rondaven els dos milions de pessetes.

Una part era pel grup anarquista,i láltre se la ficava a la butxaca i láltre se la feia arrivar,de forma anónima,a families en apurs.

Alguna premsa el va anomenar el Robin Hood per que abava ben vestit i donava 5000 pesetes als guardies del banc pel susto.

"Ens divertiem i viviem bé.Jo ho oganitzaba tot,i també guardave les armes".Les pistoles ,escopetes i municions les obtenía del mercat negre graciès a els contactes amb Terra Lliure i els GRAPO".

De Terra Lliure compartia el ideari independentista i republicà i al GRAPO el unia la lluita contra el sistema.Tenia amics de ETA,i eencara es té,encara que creu que han caigut amb una lluita sense sortida.

LA MODELO, 1979

De la Modelo 1979,Caselles anyora el caliu polític."A la segona gal.leria estavem els presos polítics d´ esquerres" i alli va contactar amb gent de CNT,ETA i de Terra Lliure,"vam fer pinya".A la sexta gal.leria estaven els presos de Cristo Rey i altres grups de ultradreta.Li van caure 3 anys i al 1981 ja tornava a estar al carrer.

"Vaig tornar a atracar per que creia més que abans amb la lluita armada".La policia va trigar un any en trobarlo i la condemna va ser de 8 anys,va tonar a la Modelo i va paticipar a la primera vaga de fam.Era 1982 i el PSOE acabava de guanyar les eleccions,"van ser 2000 presos en vaga de fam demanan un tracte huma i ho vam aconseguir".Encara que amb aquestes milloras Caselles es va radicalitzar i quan va tornar a sortir al 1985 no va tindre cap més opció que la lluita armada,"Acumulaba odi i fustració"Al 1986 va tonar a la preso i li van caure 30 anys,despres dehaver passat gairebé 25 anys de la seva vida a preso,Amadeu resta en llibertar desde fa algun temps..... Clica la imatge per una versió més gran

Aquet es un homenatge a la seva lluita per l´anarquia ,pel seu poble,i per la lluita de classes.

