Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Iñigo, Pablo y Rato La movida de “Podemos” abre portada de “El mundo” mientras Cospedal dice que Trillo es funcionario del Consejo de Estado. Nadie se inmuta ante una impunidad impúdica que mancilla el Estado. Las acusaciones que pesan sobre Rato, que están documentadas, no parecen compatibles para un organismo que vela por la pervivencia del Estado.

He visto iniciativas para unir a quienes pensamos que el Estado está sobre bases pantanosas y que no estamos dispuestos a que se especule. ¿No hay clausula alguna en la admisibilidad en el Consejo de Estado, que inhabilite a alguien que el mismo Consejo de Estado, calificó como responsable de una gestión que hubiera podido evitar el accidente; vamos, homicidio involuntario. Pero… hay una serie de hechos no explicados, que incluirían corrupción, vamos, voluntario, con premeditación, alevosía y-añadiría nocturnidad.

Las “disputas” de Podemos ya son viejas; nada nuevo. En todos los partidos se han producido. En el PP está lo de FAES, la “ortodoxia”; recientemente se han expresado Aznar y Gallardón. También el medio podía haber hecho mención a la lucha que ha desencadenado el asunto Trillo

Los debates de Podemos; como indicaba, no son de hoy y lo que nos importa son los resultados, que serán de actualidad próximamente.

A mí sí me interesan los debates de Podemos, pero pienso que es más urgente definir, controlar debatir y consensuar un funcionamiento parlamentario para aplicar el derecho y la Constitución, no hacer “como si”. El caso Trillo nos lleva inmediatamente al caso del Consejo de Estado y esto a la falta de trasparencia, al trapicheo, a la financiación ilegal a… Mira també:

http://carlos-ortizdezarate.blogspot.com.es/

http://www.diariosigloxxi.com/firmas/carlosortiz



