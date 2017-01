Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder lo ultimo de lo ultimo,huelga profesorado, presupuestos, puigdemont el no va mas. La banalidad de lla crisis es de tal modo evidente, y los papeles estan tan claramente atribuidos, que ante ello los obreros de catalunya, sienten solamente cansancio. Es un cansancio que crea distancia ante el mundo politico y su indiferencia con el pais real. Los politicos de aqui de alla y demas alla, son solo marionetas, suben, bajan, van para delante, para detras, vienen dando saltitos, la mano que les mueve permanece oculta detras de la cortina. Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

Dentro del sistema de enseñanza no todo esta en crisis, precisamente lo mas decisivo, lo que justifica su existencia, la clave que lo sostiene y que explica su funcionamiento, eso no esta en crisis, ni parece que haya estado nunca. Dicho sistema tiene un nucleo invariable de funciones basicas que no han cambiado, porque tampoco lo ha hecho el sistema de clases al que esta subordinado.

Los sucesos que estamos presenciando, condensa todo lo que podemos llamar democratico, en un instrumento de defensa, de barrera de muro de contencion, ante un proceso de proletarizacion creciente que crea condicione3s materiales de vida muy dificiles para la gran mayoria de la poblacion, las cuales empujan al proletariado mas consciente a preguntarse porque, y a habilitar un abanico de instancias de cohesion ideologica libertaria, que puede romper la imposicion de que a los jovenes de la clase obrera se sometan a la cultura dominante que se imparte desde la enseñanza publica.

A nivel objetivo mas alla, del ilusionismo de los elementos tramposos del profesorado, la enseñanza primaria hace que la mayoria de la poblacion sujeta al sufrimiento y la represion, reconozca y acoja con respeto los mensajes ilusionistas del funcionariado de la enseñanza, integrado este ultimo en el privilegio de la clase dominante, que contribuye dicisivamente a que el proletariado quede confundido y vea estos mensajes, un modo de vida y unos valores que le son ajenos e incompatibles a los suyos propios, como favorables y se deje imponer socialmente en el plano psico-social por metodos conductivos-ilusionantes, los efectos que refuerzan las bases de ambivalencia (sumision-process-huelga-presupuestos), que formaran la parte esencial de la plataforma psicologica de las relaciones entre clases dominadas y clases dominantes, donde se plasma haciendose realidad el verdadero sistema de enseñanza, que son los estudios secundarios, es decir la barrera de distincion entre clases, tener estudios denota, no que uno esta en disposicion de verificar una suma de conocimientos reales y eficaces, sino que simplemente uno procede de la pequeña burguesia para arriba.

La huelga y los presupuestos, hace la funcion de distraccion del ilusionista(clase dominante), para que no se vea el truco, y permitirle el ocultamiento y la no-discusion que permite al sistema de enseñanza justificar la desigualdad, en definitiva el sistema de enseñanza va enderezando no a eliminar sino a reforzar las desigualdades sociales, y es atraves de lo democratico que actua de arbitro y sumo juez de la desigualdad natural, que es el ultimo recurso que responde a la necesidad de legitimar la posicion de privilegio de las clases dominantes.

This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...