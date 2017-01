Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar [Manresa ] Jornada solidària El dilluns 23 de gener comença el judici i des de Manresa volem transmetre tota la nostra força a les dues companyes empresonades a Alemanya. Detingudes a Barcelona ara fa ja uns quants mesos i acusades d'expropiar una sucursal bancària a la ciutat alemanya d'Aachen durant el mes de novembre del 2014, les dues companyes anarquistes romanen encara en presó preventiva a espera de judici. Judici que comença el dilluns 23 de gener i el qual es preveu que duri un total de 25 sessions.



Nosaltres, dissabte 21 de gener, volem sortir al carrer i d'aquesta manera trencar el silenci que impera quotidianament pels carrers de la ciutat. Volem que les nostres companyes puguin sentir l'escalfor amb què els nostres cors, rebels i carregats de ràbia i solidaritat, bateguen incessants esperant el dia en què les tinguem de nou al nostre costat.





|PLAÇA SANT DOMÈNECH



12h. Manifestació



|ATENEU ANARQUISTA LA RUDA



14h. Dinar



16h. Actualització situació de les companyxs i debat sobre les tècniques policials de control social





No ens oblidem de la Mónica ni del Francisco, ni tampoc de totes aquelles lluitadores i rebels que els estats tenen segrestades.





· Esmolem bé les llances de la solidaritat i fem que aquestes siguin capaces de traspassar fronteres, murs i tot el que se'ls hi posi pel davant ·





Més info i material per descarregar:

solidaritatrebel.noblogs.org

bllibertari.org

