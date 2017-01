Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: un altre món és aquí [Can Batlló] Refugiades i migrants, parlem-ne amb Stop Marte Mortum Cada segon divendres de mes tens una cita a l'Ateneu de Can Batlló. Aquest divendres 13 Stop Mare Mortum Sants, Hostafrancs i la Bordeta ... Clica la imatge per una versió més gran

L'Ateneu de Can Batlló torna el primer trimestre de 2017 amb tres xerrades que aborden temes claus de l'actualitat i referents històrics que ens acompanyen:



13 de gener 19h Refugiades i migrants: Què està passant amb l'onada actual de refugiades? Com és el procés migratori?



10 de febrer 19h Estrena del documental Federica Montseny, la Indomable.



10 de març Taller Qüestionem les Normalitats a càrrec del col·lectiu La Fondona (segona part del taller de març de 2016) Mira també:

http://www.canbatllo.org



This work is in the public domain afegir comentari ...