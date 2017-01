Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: mitjans i manipulació La premio Nobel de la Paz Ebadi pide proteger el canal de TV Euronews La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi ha escrito sendas cartas al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, a la vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini y al presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker sobre el deterioro de la cadena de televisión 24 horas Euronews. Clica la imatge per una versió més gran

La laureada iraní se refiere al plan de reconversión aplicado por el actual director general del canal de información en 13 lenguas, Michael Peters "the ripper" que conlleva entre otros aspectos la desconexión del satélite de la versión persa.

Para Ebadi "los programas de Euronews son importantes no solo para los teleespectadores iraniés sino también para la audiencia de Afganistán, Tajikistán y de hecho, para todos los persahablantes a lo largo del mundo".



La premio Nobel, en las cartas firmadas en Londres desde el Centro para los Activistas de los Derechos Humanos que preside añade: "espero y estoy segura de que se tomarán todas y casa una de las medidas necesarias incluida la dotación de suficiente presupesto para que este popular canal de televisión pueda salvarse".

