Internet es el mayor invento del Capitalismo, en tanto en cuanto la acumulación de información fortalece constantemente el sistema de dominación.



La información en Internet puede ser moldeada por los propagandistas a gusto del consumidor, en este contexto la formación de ideas e ideologías en base al conocimiento (ya sea verdadero y/o falso) a través de la información produce nuevas corrientes de pensamiento y por lo tanto de conducta ( pudiendo ser en ocasiones contrapuestas y confrontadas por el mismo Poder para establecer conflictos de mayor o menor intensidad dependiendo de los contextos históricos y sociales según los intereses de la élite en cada momento) que son aprovechadas por el Poder.



La información en Internet está fragmentada o sesgada por las distintas visiones históricas, políticas, religiosas, económicas, culturales, filosóficas y sociales que se publican según los criterios de cada autor. Por ese motivo y debido a la fragmentación de la información se divide mucho más al individuo y a la sociedad generando más confusión. La interpretación de la información varía según las circunstancias particulares de cada individuo y colectivo porque ésta es valorada generalmente en términos del materialismo histórico y el progreso técnico y económico basados en la supervivencia. Toda concepción histórica basada en los fenómenos espirituales que atañen a la conciencia del ser humano acaban siendo relegados en un segundo plano a causa de la lucha por la supervivencia.



La información en la sociedad de la dominación está preparada para el enfrentamiento continuo de los usuarios de Internet, de manera que la acumulación que origina cada usuario (consciente o "inconscientemente") para hacerse visible en la red y dar su opinión sirve al Poder para generar continuamente división entre los individuos y colectivos que conforman la sociedad.



Vemos que en este contexto la información debido a la acumulación es una herramienta de dominación que utiliza el Capitalismo para generar conflictos permanentemente dentro de la sociedad y poder de esta forma consolidarse y perpetuarse gestionando el caos y la corrupción inherente al sistema capitalista.

