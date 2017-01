Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia Finalment els mossos aviat disposaran de les anhelades pistoles elèctriques, abans de finals d’any... . Finalment la Policia Catalana podrà tenir, la que, actualment, que més desitjava (fins ara), desprès del relatiu “fiasco” dels canons sònics i la garrotada de les llançadores de pilotes, ara podran tenir finalment, de fet abans del 31-XII-2017, les anhelades “pistoles elèctriques”, les Tasers.. o en l’argot policial/administratiu els “dispositius conductors d’energia”. Recentment el Departament d’Interior havia ja gastat una bona quantitat d’euros en rearmar als Mossos, sembla que durant 2017 seguirem la mateixa tendència (http://negreverd.blogspot.com.es/2016/12/els-policies-catalans-sen-van-d ) Amb signatura del 28 de desembre s’han publicat a la seu electrònica de la Generalitat, els plecs per l’adquisició de:



-134 Dispositius Conductors d’Energia (DCE).

-Material de simulació de DCE per l’entrenament.

-7.500 cartutxos amb un abast mínim de 7 metres (3.000 de servei i 4.500 d’entrenament).

-134 sistemes d’enregistrament de vídeo i so per els DCE.



Els DCE han de generar senyals de 50.000 volt, amb una intensitat de fins 1,5mA. El temps màxim d’aplicació ha de ser de 5 segons. Ha de contar amb un sistema d’il·luminació per LED i un sistema làser de punteria incorporats.

El DCE ha de tenir una memòria interna on s’emmagatzemaran les dades sobre el seu us (dia, hora, cicles d’aplicació i la seva durada, temperatura, estat de la bateria...), les dades han de ser descarregables a un ordinador...

Els sistemes d’enregistrament han de poder gravar imatge i so en mode buffer i mode actiu, la gravació ha de ser “el més semblant a la visió humana possible” (true vision), la gravació ha de ser traçable (dia, hora any...), 7 hores d’enregistrament en buffer i 4 en continu.

El concurs es divideix en dos lots, el primer format per les DCE, el material de simulació i els cartutxos i el segon per els sistemes d’enregistrament. L’import màxim per el primer lot és de

Per més detalls sobre els aparells i els complements podeu consultar els plecs a (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.).

No són les primeres pistoles elèctriques dels cossos policials de Catalunya, de fet hi ha més de 50 unitats d’aquestes armes en mans de les Policies Locals, en ajuntaments governats per tots els partits presents parlamentaris (excepte PP i Ciutadans, els “més favorables”, que no governen en cap d’ells).

L’adquisició d’aquestes armes “escassament letals” te la cobertura d’un informe al Parlament d’una Comissió d’Estudi sobre el tema (veure el Butlletí Oficial del Parlament http://www.parlament.cat/document/bopc/174071.pdf ). El resultat d’aquesta Comissió ha estat de fet la proposta d’incorporar les pistoles elèctriques a la panòplia de la Policia de Catalunya, 4 dels grups municipals /JxSi, PP, PSC i Ciutadans, es van posicionar clarament a favor, Catalunya Si que es Pot que no (en una resolució bastant curta) i la CUP també que no (posant però tot un seguit de propostes cara a la seva evident aprovació). Dels 27 “experts” consultats 13 van ser directament Mossos d’Esquadra (sindicalistes i comanaments), 2 de la policia local, o sia més de la meitat policies... Això si una majoria dels favorables (en una demostració d’hipocresia repugnant) recomana que a les “innòcues” pistoles elèctriques les acompanyi un desfibril·lador (!?).





Les “pistoles elèctriques” estan dins del que alguns classifiquen com armes no letals i d’altres com a semiletals (http://negreverd.blogspot.com.es/2014/08/de-ferguson-barcelona-les-armes ), i han aixecat protestes de diverses organitzacions, sobretot als EUA on son d’àmplia aplicació (https://www.es.amnesty.org/uploads/media/taser05.pdf ) i fins i tot el sumis Síndic de Greuges de Catalunya va expressar dubtes sobre el seu us, encara que sense rebutjar-les (http://www.sindic.cat/site/unitFiles/4038/Informe%20sobre%20us%20pistole ).

Com és habitual a un problema social i, sobretot, a un problema policial se’l dona una “solució” tecnològica, armamentística, que de fet és la que sempre han donat les instàncies estatals.

Les “pistoles elèctriques” amb la seva suposada innocuïtat donant lloc a:

-L’ús generalitzat en tota mena de situacions.

-L’ús com instrument de tortura i de càstig.

-Lesions d’abast difícilment mesurable.

Les pistoles elèctriques no son més que una part (tecnològica) del sistema policial i per tant del sistema estatal, són la solució... la solució perquè tot segueixi com fins ara (com des de fa segles). Mira també:

http://www.negreverd.blogspot.com



This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...