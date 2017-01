Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme La classe obrera catalana i la lluita anarquista Homenatge als lluitadors anarquistes fills de la classe obrera catalana En record de Josep Lluís Faceríesç



Va néixer Josep Lluís Faceries l´any 1920 en una llar anarco-sindicalista,d´un poble amant de la llibertat,no és d´estranyar que en una època de lluita obrera contra la opressió i per la llibertat i la dignitat aquesta arrelés tan fort a Catalunya.Als setxe anys es va afiliar a la C.N.T i a les Joventuts Llibertaries de Catalunya,ho duia dintre.S´allistà ben jove per lluitar amb la columna Ascaso.Feu tota la guerra al front d´Aragó,fins que sería pres l´any 1939,amb l´exèrcit republicà ja en retirada.Empresonats en varis dels camps"inexistents"de concentració franquistes,després com la majoria dels presoners republicans de la seva edat,hagué de fer el servei militar obligatori en aquell exèrcit contra el que havia lluitat tres anys.Tornà a ser lliure l´any 1945.Amb 25 anys,havia fet una guerra,sofert el captiveri dels vencedors,i la humiliació de servir a aquells que havia combatut.Per si això no fou prou la seva companya,i la seva filla de messos havien"dessaparegut" en léxode de civils fugint de l´ exercit feixista espanyol.A molts civils els feren"desaparèixer"en aquell temps,s´havien quedat sense pàtria,sense res,la seva existència es torna incomoda.I el que molesta tendeix a desaparèixer,no falten ajudes per fer-ho.

Vint i cinc anys i tota una vida darrera.Evidentment tornà a la militància sindical i continua la resistència des de la clandestinitat,a les Joventuts Llibertàries de Catalunya tornant a publicar "Ruta" el seu diari portaveu.Com podeu suposar acabà a la Model,i al sortir ja no veia altre camí que la lluita armada.

Va néixer la Partida de Maquis de Faceries,Séspecialitzà en cops de mà per aconseguir diners per la causa,i per les famílies dels presos de la lluita.Hi va destacar,se li donava bé,primer la Hispano Olivetti,l´any 47,amb un botí de tres milions i mig de pessetes de la època,que repartí entre les que ho necessitaven.

a arribr a col.locar un atefacte explosiu sota la tribuna d´autoritats durant la desfilada de la victòria de l`any 1950,els soldats ja desfilaven quant encara no l´havien acabat de desactivar.No es d´estranyar que durant la vaga de 1951,la dels tramvies apareguessin octavetes que deian:"Per solucionar lo dels tramvies aviseu a en Faceries

".

Caigué abatut en una emboscada de la civil espanyola,amb franc tiradors als terrats,un dia de pluja,un trenta d´agost va ploure plom sobre en Josep Luís,va caure el món sobre en Facerias a la confluència de Pi Molist,Urrutia i Verdum,a un quat d onze del matí,baixant d´un taxi,la mort.Una placa a terra el recorda,cada trenta d´agost s´hi veuen flors.





Recordem un lluitador,un anarquista català que va lluitar per la anarquia i les llbertats del poble i de classe.

