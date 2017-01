Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: guerra Reseña sobre el libro “Sociedades Secretas contra el Estado” y breve reflexión sobre el insurreccionalismo

https://elcombate.noblogs.org/resena-sobre-el-libro-sociedades-secretas-/



x El Librero



(Las criticas u opiniones de este articulo, no estan enfocadas a ninguna persona u organizacion en particular, sino a la efectividad de sus acciones. Nuestros respetos para los que luchan contra el estado, arriesgango su vida y su libertad)



Estuve leyendo el libro “sociedades secretas contra el estado” no esta mal es decir tiene relatos sobre sociedades secretas a traves de la historia.

no esta mal buscar antecedentes historicos de revueltas, yl as sociedades secretas que las organizaron, desde mineros revolucionarios franceses hasta los motines de la edad media y la resistencia de los indigenas americanos..

Sin embargo este libro deja un mal sabor de boca al final.



La historia de los nihilistas rusos, tan respetable cualquier otra digamos que esta “interpretada” de una manera sesgada, los hechos grandes son ignorados.



Tambien se ignoran o no se mencionan muchas otras sociedades secretas formadas por anarquistas. que tambien las hubo por toda europa.



Por ejemplo al poner en contexto las luchas de los nihilistas contra el estado, se les olvida decir el obvio hecho que todo ese trabajo, el sacrificio y el esfuerzo, les fue arrebatado por un grupo mejor organizado, los bolcheviques, en la revolucion de 1917.



Y ahora como un ilusionista el libro genera una distracción para generar el cambio, que es la base del truco.



De esta forma primero infiere al insurreccionalismo (y ni siquiera una version muy buena de este) como casi un sucesor directo de todas las anteriores y el final del libro se basa en esto.



Aqui viene el truco, ¿listos? no parpadeen



Luego presenta a la F.A.I (federacion anarquista informal) y a otras organizaciones similares como continuadores de lo anteriormente dicho.



Eso es una falacia de falsa equivalencia, es decir que se presentan como iguales cosas que son completamente diferentes.



La F.A.I es un nombre paraguas para muchos grupos e individuos, con ideas mas o menos similares.



Con tendencias insurrecionales y nihilistas. Hacen sabotajes y atacan estructuras relacionadas con el conglomerado Estado-capital (que creo que es una denominacion correcta porque esas cosas siempre fueron juntas)



Pero no se parece en nada a las anteriores, y hasta rompe la propia definicion que da el libro de lo que es una sociedad secreta.



Lo bueno es que el libro es entretenido, tiene unos cuantos datos curiosos, aunque merece una lectura, esta debe ser una lectura critica porque varios puntos estan sesgados y el autor definitivamente tira para su lado.



Pero el tema que mas me llama la atencion es este concepto erroneo sobre la organizacion.



A esto es a los que nos referimos con insurreccionalismo mal digerido.



La F.A.I por muchas palabras que suelte en sus comunicados (que dicho sea de paso estan escritos en una especie de dialecto inentendible para la mayoria de la poblacion) no puede acallar el estruendo de los hechos.



Las criticas hechas hasta ahora contra este tipo de organizaciones son generalmente mal dirigidas. Hechas por gente que no tiene mucha idea, o las motivaciones equivocadas.



El problema es que por los resultados que obtienen durante un periodo de tiempo prolongado, esto no ha logrado debilitar el control del estado en ningun area o territorio.



Lo que proponen estas organizaciones, de ataque por el solo hecho de atacar, de la destruccion de lo existente sin plan ni coordinacion ni estrategia ha fallado.



Cuando empezaron, esperaban el crecimiento del numero de individuos realizando ataques contra el estado. Y crecio.



Esperaban la multiplicacion de las acciones contra “el poder” (esa definicion parece difusa de poder como algo “malo” parece de un Foucault mal rejurgitado) Y estas se multiplicaron.



¿Han logrado hacer un daño importante al sistema, o lo lograran en el largo plazo?



¡Por supuesto que no!



Y las razones son basicas:



Discutir tanto en comunicados como en asambleas suele ser palabreria, las acciones son lo que vale. Pero esas acciones deben estar organizadas.



La verdad es que estas organizaciones a pesar de dotar a los individuos afines de una identidad comun, no resuelven un problema esencial.



El aislamiento entre individuos, la falta de informacion, las malas o inexistentes comunicaciones.



Esto probablemente se debe a la incapacidad de compartir recursos, informacion o apoyo y hacerlo llegar a donde son nesesarios.



Es como si usaran una muy mal comprendida adaptacion del concepto de resistencia sin lideres.



En el que una masa de individuos que son independientes entre si se resiste a una fuerza invasora regular.



El problema es que el estado no es visto como una fuerza de ocupacion por la poblacion local.



Esta resistencia desorganizada debe mutar rapidamente a formas mas organizadas y coordinadas de resistencia.



Esto se hace en forma de redes.



por cierto el concepto de “organizacion informal” por mas bonito que suene en la teoria, en la practica muchos probaron que no tienen ni idea de como se usa. o si siquiera vale la pena usarlo. Si uno pusiera a 20 personas en una habitacion y les diera un objetivo dificil que requiriera el trabajo e ingenio de todos para lograrse, y los organizara “informalmente” probablemente se la pasaran discutiendo sin llegar a un plan viable, hacer un esfuerzo coordinado y con muy pocas chances de lograr su objetivo.



Establecer buena comunicacion es uno de los principales objetivos, sin esto es como la estrategia de contrainsurgencia estilo sovietico: separar, aislar, eliminar. Es vital compartir informacion, apoyo y recursos.



Todo el planteamiento es difuso, los objetivos son difusos, las estrategias son difusas,por ende las metas y el camino para llegar hasta ellas . Y como consecuencia los resultados son malos.



MANTENERSE EN EL MENSAJE Y TRANSMITIRLO CLARO Y BIEN DEFINIDO



Y por ultimo falta de compartimentalizacion. Por mas que esto sea visto como una ventaja por algunos ya que las fuerzas represivas del estado tienen una imposibilidad de detener a todos por el simple hecho de que no se conocen y no estan conectados, tambien tiene las desventajas del aislamiento.



Sus blancos estan mal seleccionados, no le hacen ningun daño importante al sistema.



O la informacion se sabe toda o no se sabe nada, no hay ningun intermedio.



Eso de limitar la informacion que das a lo que el otro nesesita saber no esta en sus parametros.



En resumen tenemos una herramienta que podemos usar todas las veces que queramos, pero que lamentablemente no funciona.



El pensar que de esta forma se va a abolir al estado es un plan tan realista como el de intentar matar a un elefante a pelliscos







El Librero



Descargar:

https://elcombate.noblogs.org/files/2017/01/Sociedades-Secretas-Contra-e Mira també:

https://elcombate.noblogs.org/resena-sobre-el-libro-sociedades-secretas-contra-el-estado-y-breve-reflexion-sobre-el-insurreccio

https://elcombate.noblogs.org



This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...