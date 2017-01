Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: sense clasificar Pizzeria solidària amb les anarquistes acusades d'expropiar un banc a Alemanya El judici s'apropa. Extenem la solidaritat!! Adjuntem el cartell d'algunes activitats solidàries amb les companyes. Clica la imatge per una versió més gran

Aquest dissabte dia 14 a partir de les 20:00 hi ha pizzeria a la Barberia en solidaritat a les companyes anarquistes preses acusades d'una expropiació a un banc a Alemanya, el judici comença el 23 de gener.



Us convidem a venir a disfrutar de la pizzeria i us animem a estar atentes a les convocatories solidàries.





Les volem lliures!! les volem a prop! Mira també:

http://solidaritatrebel.noblogs.org



