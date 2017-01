Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: criminalització i repressió Campaña Solidaria para ayudar económicamente al proyecto-documental "copel: una historia de rebeldía y dignidad". En Ozone Streetwear hacemos de la solidaridad un arma contra el poder, no reconociendo ninguna bandera, ni frontera, es por eso que levantamos esta campaña solidaria con el fin de apoyar este proyecto documental impulsado por algunxs ex presxs sociales pertenecientes a la COPEL (Coordinadora de Presxs En Lucha). Clica la imatge per una versió més gran





Descripción del proyecto: https://www.verkami.com/locale/es/projects/16369-copel-una-historia-de-r



Camisetas de chica y de chico, de la S a la XXXL y de niñ@s, de 1/2 a 11/12, 100% algodón 155 gramos, por cada cami que se venda 5 de los 8 euros irán destinados para el proyecto.



Encargos: ozonestreetwear ARROBA gmail.com



Os agradecemos que hagáis la máxima difusión.

This work is in the public domain afegir comentari ...