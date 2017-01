Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: especulació i okupació AVUI: Concentració contra el desallotjament de carrer del Pont Concentració a les 20:00 a plaça Orfila. Avui concentració a les 20:00 a plaça Orfila contra el desallotjament de les cases de carrer del Pont.



Stop gentrificació a Sant Andreu, stop desallotjaments!

http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/505423/index.php



