Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: altres temes Concentració contra la visita de Carles Puigdemont a Manresa “Les nostres preguntes són la gana que les vostres respostes no saben satisfer. Les nostres preguntes són incendis que les vostres respostes no saben apagar”



Feliu Ventura El pròxim 22 de gener el President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, visita la ciutat de Manresa. TV3 té previst realitzar al Teatre Conservatori de la ciutat una emissió en directa del programa “Jo pregunto”, que utilitzant un format populista té per objectiu acostar “la veu i les inquietuds dels ciutadans a la primera autoritat del país i obtenir-ne resposta”.



Altre cop el mitjà públic s’usa per reproduir el discurs dominant en un moment on es fa clarivident la pèrdua de legitimitat de la classe política. Les persones que participaran del programa han passat per un procés de preselecció que deixaran òbviament a fora les realitats que incomoden.



Dubtem que hi hagi lloc per al professorat que el 18 de gener farà vaga per revertir les retallades i denunciar la privatització paulatina de l’educació. Segurament no sortiran les veus d’aquelles que denuncien la massificació en les llistes i sales d’espera dels hospitals o que critiquen els criteris cada cop més restrictius i denigrants que utilitza l’ICAM amb les altes mèdiques injustificades. Enlloc sortiran aquelles migrants que un cop il·legalitzades no tenen altra forma de buscar-se la vida que l’economia informal i que són tancades en CIE‘s. Poc es parlarà del feminicidi del sistema patriarcal que agredeix, discrimina i assassina a les dones pel fet de ser-ho. No hi haurà espai per les desnonades víctimes d’un sistema especulatiu que converteix l’habitatge en un negoci. Ningú formularà eloqüents preguntes sobre la funció repressiva de l’estat, que reclou a la pobresa a unes presons sempre plenes i persegueix a la dissidència a base de cop policial.



Carles Puigdemont representa el continuisme polític del neo-liberalisme econòmic a Catalunya, el model caduc que es perpetua i genera l’abisme de les crisis que exclouen permanentment.



És per això que el pròxim 22 de gener nosaltres estarem esperant al president amb totes aquelles preguntes de les invisibles i les oblidades. Mira també:

