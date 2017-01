Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme [Rojava] Despedida de la confederacion sindical de Rojava a S. Robin, sindicalista libertario norteamericano caido en combate "Hermanos y hermanas,

En nombre de la Komîteya Kedkarên, la nueva Confederación Sindical aquí en Rojava y las SYPG*, saludamos al mártir Michael Israel, conocido aquí como Robin Agiri. Enviamos este saludo triste para su familia y sus amigos y también a sus compañeros de organización de Democratic Socialists of America y a sus hermanos y hermanas en sus sindicatos SEIU y la IWW. En sus propias palabras él vino aquí no sólo como un antifascista sino también para luchar contra el capitalismo y el imperialismo. Le reconocemos como uno de los nuestros; su lucha no comenzó aquí en Rojava, fue parte del movimiento obrero y trabajador. Sabía que nuestra arma más poderosa es la organización, y en casa él luchó contra la precarización y los salarios bajos. Como los mejores de nosotros, Michael conocía que la lucha de clases toma muchas formas; a veces ocurre con un portapapeles de leyes sindicales en la mano, a veces con un rifle. Por lo tanto, cuando escuchó la llamada a defender esta nueva sociedad, él no dudó en venir aquí y servir a la gente.

Él ha caído. Pero vive: porque llevamos adelante su lucha. Vamos a luchar en el lugar de trabajo y en la comunidad y cuando sea necesario en el campo de batalla, por una sociedad justa e igualitaria, para una vida de alegría y propósito. Todos aquéllos y aquéllas que se inspiran en el ejemplo de Michael Israel veran que vive aun. De esta manera aunque él ha caído, se ha convertido en inmortal, los mártires son inmortales - şehit namırın. "



*Institución para la Solidaridad y la Unión de los Pueblos, parte del Tev-Dem





Sacramento Antifa organiza un crowdfunding para paliar los gastos de repratiacion a la famili ay organizar un memorial:

https://www.youcaring.com/theisraelfamily-706143# Mira també:

https://www.youcaring.com/theisraelfamily-706143#



