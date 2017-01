Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: globalització neoliberal : corrupció i poder : criminalització i repressió : pobles i cultures vs poder i estats : guerra Jornades per la llibertat de Leonard Peltier i totxs lxs presxs polìtiquxs El 20 de gener és l'últim dia de mandat d'Obama, i l'última oportunitat perquè signi el perdó presidencial per Peltier i que pugui sortir en llibertat. Clica la imatge per una versió més gran

DIJOUS 12 GENER

12:30h Concentració Consulat USA

Passeig Reina Elisenda de Montcada 23



20h Cinefòrum La Cinètika: MUJER LAKOTA

Passeig Fabra i Puig 28



DIVENDRES 13 GENER

19h Concentració Plaça St Jaume



DISSABTE 14 GENER

12h Xerrada: Una senyal de vida. Reclam per la llibertat de les presxs polìtiquxs

Kiosk Okupat Plaça Orfila – St Andreu Mira també:

https://cslpbarcelona.wordpress.com



This work is in the public domain veure comentaris / afegir comentari ...