Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Anunci :: pobles i cultures vs poder i estats [12/01] Cinema i xerrada: “Lakota woman. Siege at Wounded Knee” Dijous 12 de gener a les 20h, acollim a La Cinètika la projecció de Lakota Woman. Siege at Wounded Knee (Frank Pierson, 1994), dins una activitat organitzada pel Comité de Solidaritat amb Leonard Peltier de Barcelona. El mateix migdia, a les 12:30h, hi ha convocada una concentració davant el consolat d’EUA per exigir, com cada mes, la posada en llibertat de Leonard Peltier (activista nadiu americà d’ascendència Anishinaabe Lakota, pres des de fa 40 anys) i totes les preses polítiques als Estats Units. Lakota woman segueix la història real de la Mary Crow Dog, jove de família nativa americana d’origen Lakota, als anys setanta. Internada a una escola és forçada a abandonar les seves costums, llengua i cultura, fins que acaba fugint. Vaga desarrelada fins retrobar la lluita del seu poble i serà una de les protagonistes de la insurrecció de Wounded Knee, convertint-se en un referent pel moviment.





La Cinètika

Centre social anticapitalista, feminista i autònom

Fabra i Puig, 28

08030 Barcelona







