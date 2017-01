Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: antifeixisme Salvador Segui secretari general de la C.N.T,discurs a l´Ateneu de Madrid Relacio dels treballadors catalans amb la llibertat nacional de Catalunya.Salvador Segui(el noi del sucre).Secretari general de la C.N.T Discurs a l´ Ateneu de Madrid,octubre de 1919: "A Catalunya,els elements reaccionaris del catalinisme,sovint aixequen la bandera de les reivindicacions catalanes ,en un sentit nacionalista.I quant més soroll fan és en els moments en què es produeix un fet social de ressonància,talment com si cerquessin la intervenció de les autoritats de l¨Estat espanyol per abatre els treballadors catalans.Nosaltres,ho dic ací a Madrid,i si convé també a Barcelona,som i serem contraris a aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana,no per assolir la llibertat de Catalunya,sinó per poder defensar millor els seus interessos de classe i sempre amatents a malmetre les reivindicacions del proletariat català.I jo us puc assegurar que aquest reaccionaris que s´autonomenen catalanistes el que més temen és el redrecament nacional de Catalunya,en el cas que Catalunya no el restés sotmessa.I com que saben que Catalunya no és un poble mesell,ni tans sols intenten deslligar la política catalana de l´espanyola,En canvi,nosaltres els treballadors,com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res,ans el contrari,hi guanyaríem molt,la indepèndencia de la nostra terra no ens fa por.Estigueu segurs,amics madrilenys que m´escolteu ,que si algún dia és parlés seriosament d´independitzar Catalunya de l´Estat espanyol els primers i potser els únics que s´oposarien a la llibertat nacional de Catalunya,foren els capitalistes de la Lliga Reginoalista i del Fomento del Trabajo Nacional.Tanmateix hi ha moltes proves que confirmen el meu raonament.Tan se val que proclamin el seu catalanisme en discursos i articles periodístics quan són a Barcelona.Si pensen que es troben en perill els interessos particulars de la seva classe benestant,enfollits i a corre-cuita fan cap a Madrid per tal d´oferir els seus serveis a la Monarquia centralista i més dúna vegada els haureu pogut veure vestint la casaca de ministre¿És per ventura,amb la col.laboració ministerial com es poden afermar les aspiracions de llibertat nacional de Catalunya,sotmesa a una monarquia centralista i enemiga de l´emencipació dels pobles hispánics?.Sortosament la Catalunya vexada i injuriada,privada de la seva llibertat nacional,coneix bé els seus detractors i sa de quin cantó estan els seus veritables amics y defensors.Una Catalunya alliberada de l´ estat espanyol us asseguro amics madrilenys que fóra una Catalunya amiga de tots els pobles de la Península Hispànica i sospito que els qui ara pretenen presentar-se com els capdevanters del catalanisme,temen una entesa fraternal i duradora amb les altres nacionalitas penínsulars.Per tant es falsa la catalanitat dels qui dirigeixen la Lliga Regionalista.I és que aquesta gent avantposa els seus interessos del capitalisme,a tot interès o ideologia.Estic tan cert del que dic,que sense pecar d exagerat,puc assegurar-vos que si algún dia Catalunya conquesta la seva llibertat nacional,els primers, si no els únics,que li posaran entrebancs,seran els homes de la Llig Regionalista,perquè a Catalunya com arreu el capitalisme está mancat d´ideologia....."

