A vueltas con el Anarquismo,liberación nacional y anarquismo español. Aportaciones al debate. Ante el interesante texto que aparece sobre "independentismo y anarquismo" (http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/508685/index.php), quisiera comentar lo siguiente, esperando que se pueda disentir, ¿no?, y que por hacerlo, eso no me convierta automáticamente en un "espanyolisto" o "espanyotonto".



Pero como decir sólo que no se está de acuerdo, aunque sea en parte, es insuficiente, voy a tratar de explicar esa parte de razones que me crean distancia. En principio del texto se habla de un sentimiento libertario de rechazo al poder, algo que es profundamente cierto, ya que es uno de los fundamentos de toda relación que se dice horizontal. Últimamente hemos visto, leído, escuchado que muchas personas que se dicen anarquistas, reclaman y reivindican como parte de ese anarquismo, el poder popular o contrapoder (muy diferentes al “antipoder”), propuestas que salen principalmente de los planteamientos más tradicionales del comunismo autoritario.



En este sentido, el texto por lo menos reconoce que el sentimiento libertario, mantiene un profundo rechazo al poder que(*), según el escrito “no se ha plasmado en una postura favorable a la liberación nacional” ¿Y por qué si eso es cierto, es así?



Siento no poder aclarar ese interrogante, ni tan siquiera sé si es cierto, si hay algún teórico anarquista que reivindique la “liberación nacional”, pero personalmente se me ocurren algunas cuestiones.



El sentimiento y pensamiento libertario reclama y reivindica toda liberación. Y si no lo hace explícitamente con la “nacional”, tal vez sea porque esa idea o concepto de nación, no es igual en todas partes.



No comparto la afirmación de que no hay un “trabajo teórico profundo”, pues no son pocos los y las anarquistas que, histórica o actualmente, han abordado esta cuestión. Por tanto, primer punto de inflexión desde el que discrepar y desmontar teorías que se fundamentan en verdades a medias, por no decir falsas.



El que no se hayan articulado, desde ese “trabajo teórico profundo”, la “liberación nacional concretamente, tendrá probablemente razones, pero desde luego no las que apunta el texto.



También especifica que hay otros factores más, que han contribuido a que no se de esa “postura favorable a la liberación nacional”, entre los que destaca:

- un excesivo dirigismo ideológico y anquilosamente general

- el miedo a los mitos del “estado catalán” y del “interclasismo”

- la confusión obrero – inmigrante / burgués – catalán, etc



Y concluye que la “práctica que se desprende de esto es netamente españolista”.



Vemos en esta conclusión, una enorme contradicción. Si se tiene un profundo rechazo al poder, ¿cómo es posible “un excesivo dirigismo ideológico”?



Esa afirmación utiliza una lógica muy similar a la que nos tiene acostumbrada el poder: la de los líderes y dirigentes. Una cuestión son las actitudes protagónicas, y otra muy distinta el dirigismo que dudo mucho que los y las anarquistas aceptemos sin ningún reparo. De hecho debates como estos se deben precisamente a esta confrontación entre quienes pretenden dirigir diciendo cómo debemos ser, actuar y organizarnos, y quienes cuestionan esas formas e ideas directivas, desde una interiorización profunda del sistema de jerarquías, que consideran que hay ideólogos e ideólogas (de estas consideran muchas menos) y “rebaño”, que no es ni más ni menos que un “sucedáneo” de esa concepción que se tiene del pueblo como masa a la que hay que dirigir.



Sobre el miedo a “mitos”, especifica el del “estado catalán”. Podemos entender que quienes escriben este texto, parece que "se miran el ombligo", pues ni el “estado catalán” es un mito, sino un “destino” que muchos y muchas independentistas defienden y reclaman, y que además, no conciben la posibilidad de que en el estado español, puedan haber otros “estados” aparte del catalán. Es decir, parece que quienes escriben no reparan en las realidades de Euzkadi, Andalucía, Galiza, etc…, y ni tan siquiera otras demandas como pueden ser las de la Franja, la Vall d’Aràn, etc…



También considera el “interclasismo”, como un “mito” y no una realidad del proceso soberanista catalán, por ejemplo. Es decir, los temores frente a una realidad, o por lo menos a parte importante de ella, para quienes escriben el texto, son concebidos como miedos a “mitos” y eso es falso, pues el contexto y las intuiciones se han impuesto como realidades con el paso del tiempo.



El siguiente de esos factores lo identifican en “la confusión obrero-inmigrante/burgués–catalán, etc”. ¿Quién sostiene esa “confusión”, los “interclasistas” o quienes evidencian el conflicto de clases? Este supuesto factor también se desmorona cuando se analizan las luchas de “liberación nacional”, que siempre se han sostenido y mantenido desde la “lucha de clases” y no desde el “interclasismo”. Quiero decir que quienes están en contra de toda liberación, nacional o la que sea, son quienes promueven esa “lucha” interclasista que no es tal lucha, sino un claro dirigismo político e ideológico.



En lo que sí que podría estar de acuerdo, es en el anquilosamiento general que no solo afectaal anarquismo, sino a todo planteamiento político e ideológico, especialmente a los que se han acomodado en sus relaciones con los movimientos sociales institucionalizados y con las instituciones, sean o no del estado.



Para seguir desenmascarando las falsedades, no es cierto que el sentimiento libertario se manifieste en la “reproducción exacta del marco territorial impuesto por el estado”, pues salvo organizaciones como la CNT, ningún colectivo, grupo, ateneo, individualidad libertario tiene una dimensión territorial, ni administrativa, que abarque al estado español. Por tanto es falsa esa afirmación en lo que se refiere a “marco territorial”.



“La utilización casi exclusiva del idioma oficial en la prensa y propaganda…” El sentimiento libertario ha abogado por una lengua universal, el esperanto, para poderse comunicar con independencia de la lengua de cada lugar. Muchos grupos y colectivos libertarios se comunican y organizan entre ellos en euskera, gallego, catalán, bable, etc… Y esto no es desde que está en auge el movimiento soberanista catalán, sino desde que hablar nuestros idiomas y lenguas, estaba prohibido. Precisamente como el sentimiento libertario no pertenece a un lugar, ha intentado encontrar esa lengua universal, en su momento bastante utilizada, pero hoy en día en desuso. Y sí, la memoria es muy selectiva, especialmente para trastocar la realidad. Aquí se habla de españolismo y anarquismo, cuando son dos cuestiones antagónicas. Y eso se hace bajo el encabezamiento del titular “independentismo y anarquismo” y con un texto de hace años, como dando a entender que “seguimos igual” y en lo cierto es que, incluso en Catalunya, las y los anarquistas salimos a la calle a finales de los años 70, reclamando “libertad, amnistía y estatutos de autonomía”. Muchos entendimos que la autonomía era el camino, y que eso no significaba independencia, pues la concepción de ese modelo, nos remite a la dependencia a la que se haya inexorablemente sujeta. De ahí toda la suerte de asistencialismo social… Por descontado, esto no lo ve quien no lo quiere ver, pero desde que la dictadura franquista asumió las formas democráticas, ese ha sido el camino que hemos seguido y que es la antítesis de la autogestión.



El texto de 1975 señala con acierto que en esa época “el independentismo, aquí en los PPCC, casi no tiene incidencia en el mundo del trabajo”. Esta es una cuestión que no debiéramos dejar pasar por alto. ¿Por qué eso era así?



Desde mi experiencia, como trabajador en una empresa de implantación en todo el estado, y siendo hijo de la inmigración, constataba que en dicha empresa, de trabajo de esfuerzo físico y totalmente en precario, efectivamente apenas podías encontrar a un trabajador catalán. Y digo trabajador, porque en esos años, en esos tipos de trabajo aún no era habitual que se contratase a mujeres, algo que con el tiempo fue cambiando, al igual que la entrada de trabajadores y trabajadoras catalanes.



En esos años, los trabajadores catalanes orientaban sus pasos principalmente hacia la administración, ya fuese en entidades estatales, bancarias o en profesiones más liberales.



Algo en lo que el texto no entra ni menciona, es un desprecio bastante generalizado hacia las personas inmigrantes, a las que despectivamente se las calificaba de “xarnegos”. Señalo esto para afirmar que la “confusión” a la que alude el texto, desde luego entre los catalanes, incluidas las capas más populares, estaba muy extendida, y es muy probable que esa concepción del catalán como “burgués”, tenga su origen en ese desprecio de quien se considera “mejor” o “superior”.



Con el tiempo esa percepción fue cambiando, aunque en los ámbitos políticos siguió muy latente, véanse las declaraciones de Heribert Barrera o Marta Ferrusola entre tantos. Y qué decir de los políticos de la derecha, para los que éramos, y seguimos siendo, carne de cañón.



El texto afirma que “hay una verdad inmutable que todo militante tiene que aceptar. Si un individuo es suficientemente crítico cómo para dejar de militar para la verdad, y empieza a pensar por si mismo, será tildado de hereje, de disidente, de revisionista, etc…”, y hace mención a lo sucedido con el colectivo libertario Askatasuna y la CNT.



Tiene toda la razón. Esto también lo vemos actualmente contra quienes cuestionan el proceso soberanista como proceso de liberación. El propio texto señala como “españolista” al sentimiento libertario, pero ese sentimiento es también el que movía a Askatasuna, sin embargo se hace de la parte un todo.



La cuestión de CNT es bastante más compleja que la expuesta en el texto, y sería muy fácil hacer ahora leña del “sindicato caído”, pero la CNT siempre ha actuado así, y no sólo por cuestiones de “liberación nacional”, sino por cuestiones de liberación en todos los sentidos, expulsando de sus locales a ateneos, colectivos libertarios e incluso a las que consideraba “organizaciones hermanas” que pretendían “pensar por sí mismas”.



No es una casualidad que el texto ya hable de “doctrinas anarcoindependentistas”, pues no era nada extraordinario que aparecieran grupos en los ámbitos rurales, con dichos planteamientos. Y efectivamente, a los “sacerdotes” y a las “doctrinas” hay también que combatirlas, incluídas esas “nuevas doctrinas” que hoy “predican” el “interclasismo” y hablan de “guetos” como si de “letanías” se tratase.



En el texto se señala que este “dirigismo ideológico sólo ha sido posible gracias a la pasividad y alineación de las bases libertarias”. No hablo desde mi participación en organizaciones libertarias, sino desde mi lucha en espacios autónomos de aquella época, y, por lo menos para algunas y algunos, la CNT era un referente tal vez porque tampoco teníamos otros. No es una disculpa. Es lo que sentíamos algunas personas que participábamos de la lucha en las calles, aprovechando los espacios y convocatorias de todo color e ideología.



La interpretación que hago de lo que sucedía entonces, tiene más que ver con la necesidad que teníamos todas y todos de experimentar, que con el “pasividad y alienación”. El miting de Montjuic, las jornadas del Parc Güell o el Saló Diana no responden a alienación y pasividad de las bases, sino a inquietudes y deseos de experimentar con las libertades. Recuerdo revistas que se editaban y distribuían “alegalmente”, y que estaban escritas en castellano, pero no por españolismo, sino porque la realidad de las grandes ciudades, que era en la que se movían principalmente ese tipo de publicaciones, tenía esa multiplicidad de culturas emigrantes.



Decir que publicaciones como Alfalfa, Bicicleta, Ajoblanco, Star…, eran españolistas porque se editaban en castellano es de un simplismo profundo y de una falta de visión contextualizadora tremenda.



En esa época a quienes les pesaba y se lamentaban por las formas de vestir, por ejemplo, eran a las capas más reaccionarias de la sociedad que se escandalizaban por reivindicaciones como la la libertad sexual. Eso sí que era moral de grupo, y además hegemónica.



En el texto no se hace alusión a ninguna otra fuerza política. Se centra en una crítica hacia el anarquismo como si este hubiese sido el responsable del “fracaso” del independentismo, pero salvo honrosas excepciones, ni tan siquiera los partidos o grupos comunistas del momento, ni los pretendidos anticapitalistas, hicieron el intento. ¿Por qué? Esa es otra cuestión que el texto prefiere invisibilizar, pues no podría centrarse en su crítica contra el anarquismo.



Acto seguido el texto entra en un interesante juego de prestidigitación entre las diferencias de estado y nación, hablando y distinguiendo entre “estado institucional” y de “estado territorial”, ambas, diferentes formas de estado.



La “nación catalana” o “els PP.CC.”, jamás se han definido como naciones sin estado, y durante muchos han años han reducido la identidad de Catalunya a cuestiones como la lengua, el folklore, la gastronomía y determinados iconos de Catalunya que hacían de esta una caricatura del pueblo catalán. De hecho algunas multinacionales que se instalaron en Catalunya asumieron el eslógan de “som catalans”. También la migración, denostada en un principio, se instrumentalizó como reivindicación para intereses políticos: “Som 6 millions” “Català és tot aquell que viu i treballa a Catalunya”.



Épocas en las que más allá de las frases propagandísticas, las personas migrantes eguíamos siendo el lumpen precarizado de la clase trabajadora, mitad “delincuentes”, mitad trabajadores y trabajadoras.



Recuerdo muy bien cómo apareció una campaña propagandística sobre la lengua y se creó el personaje de “la Norma”. Se decía que todos y todas teníamos derecho a aprender el catalán que se nos había negado en las escuelas. No fue una casualidad que, por más veces que solicitara que se me incluyera en los programas de aprendizaje de catalán, incluso a través de la empresa en la que trabajaba, sistemáticamente me fue negado sin razón alguna. Eso sí, las partidas económicas para la difusión de la lengua, eran cada vez mayores, y parte de ellas iban destinadas a las empresas.



Luego hay quien, desconociendo la historia “personal” (entre comillas porque mi situación no fue única), hay quien se queja de que no nos expresemos en catalán. También es muy habitual escuchar que después de tanto tiempo en Catalunya, hemos tenido oportunidades de aprenderlo. Y eso lo suelen decir quienes han crecido con una enseñanza en catalán y que probablemente jamás hayan tenido que reclamar ese derecho. No escribir en catalán no significa no hablarlo o no entenderlo. En muchos casos significa que nuestros sentimientos los hemos expresado en el idioma de nuestros padres y madres y en el que aprendimos nuestroas primeras palabras para expresar los que nos hería por dentro.



Hay que ser muy superficial para reducir la utilización de una lengua u otra, para luego reafirmarse en que es la lengua del imperio.



Sobre nación, Eric Hobsbawm, en consonancia con la mayoría de autores, dice que no son las naciones las que crean el nacionalismo, sino a la inversa, es el nacionalismo quien inventa la nación. Las naciones y los estados no son más que las consecuencias de los procesos de evolución y transformación de las monarquías feudales, y es en esos procesos de paso por diferentes formas autoritarias y absolutas de las monarquías que se conforman las personalidades de las naciones y los estados. Las ciencias políticas, en su mayoría, reconocen las naciones como grupos humanos identificados por características culturales, que tienden a formar estados. El concepto de ciudadanía es el reconocimiento del estado por el individuo. Por tanto, y pese a que estado y nación no son lo mismo, equipararlos no es que se trate de un error, sino que es la constatación de una tendencia generalizada, y hasta la fecha, no hay indicios de que Euzkadi, Catalunya, Galiza, Andalucía o cualquier otra comunidad en el estado español, haya reclamado su autodeterminación al margen de los estados. El estado español es un claro ejemplo de estado con diferentes naciones, y esto es algo que se repite en otros muchos estados europeos. Sin embargo, actualmente tenemos comunidades como la kurda que, encontrándose dispersa y atrapada entre varios estados, sí que una parte combativa se reclaman nación sin estado, de la misma manera que hay comunidades indígenas que se reconocen como movimientos de liberación nacional y que no abogan por los estados. De hecho, la concepción indígena de las naciones, es completamente distinta a la concepción europea y occidental, y no debería de interpretarse desde una misma y única realidad eurocéntrica, pues sus territorios no obedecen a fronteras, sino a espacios desde los que dar sentido a su forma de vida.



En cuanto al etnicismo de territorios como Catalunya o “els PP.CC.”, hoy por hoy no responde a una cuestión identitaria étnica, sino territorial, y a una construcción desde



En el texto se alude con razón a que el estado “siempre ahoga y pone tapujos a la realidad étnica”, pero al poner el ejemplo del “estado catalán”, se equivoca, pues ahí en la actualidad, y ni tan siquiera cuando se escribió el texto, había tal realidad étnica. Esas características identitarias del pueblo catalán, han sido construcciones invocadas y difundidas desde el poder, igual que hicieran en los Estados Unidos de América.



La cuestión cultural, tanto social como étnica, se construye libre y espontáneamente desde el pueblo y no desde las instituciones, que son las que en la actualidad han señalado cuál es la cultura catalana. Y es desde ahí de donde se construye esa identidad una vez se ha destruido la comunidad. Es por ello que no es nada sorprendente que esa cultura se desarrolle en las grandes ciudades, las espacios de aglomeraciones urbanas menos populares y más individualizados, y que si bien pretenden crear una diferencia frente a lo “español”, no deja de ser una nueva forma de dominación cultural y social.



Cuando el texto se adentra en los dos tipos de nacionalismo, el del estado y el de la nación, mantiene la concepción eurocentrista de nación. Podría estar de acuerdo en que pueda haber anarquistas que no comprendan la diferencia entre esos dos tipos, pero como he dicho eso probablemente sea la consecuencia de las dos cuestiones ya mencionadas, la concepción eurocentrista de nación, alejada de la concepción indigenista, y el hecho de que los procesos nacionalistas han derivado habitualmente en procesos de estatalismo. Si a esto le añadimos que, hasta la fecha ninguno de los pueblos que se encuentran sometidos a la opresión nacional del estado español, ha manifestado su libre voluntad de liberación sin estado, se podría entender ese rechazo irracional frente a los movimientos de liberación nacional de influencia occidental e incluso, desde orientaciones ideológicas comunistas autoritarias, pues ellas también promueven estados y dictaduras del proletariado.



Más allá de las prácticas, desde el sentimiento libertario no hay reconocimiento de patrias. Desde el sentimiento nacionalista no se puede afirmar lo mismo, más bien lo contrario, pues se apela una vez sí y otra también, al patriotismo desde el sentimiento del oprimido, totalmente diferente al sentimiento patriótico que enarbola el opresor.



El miedo de los anarquistas podría ser, como dice el texto, a la posibilidad “de estar potenciando un nuevo estado” si apoyan a los movimientos de liberación. Podría ser porque así lo han expresado algunos que se declaran anarquistas, pero no todos. Hay anarquistas que reconocen las luchas de los movimientos de liberación y dentro del anarquismo también existe esa línea de pensamiento y acción, aunque cada vez más en desuso. Pero quiero reiterar lo ya expresado anteriormente; no hay ningún movimiento de liberación en el estado español, que haya orientado su lucha a una nación sin estado. No se puede reclamar el apoyo, y decir que lo demás se hablará y discutirá después. Máxime cuando quienes se expresan desde sus plataformas políticas, aluden reiteradamente a la constitución de un “estado”. En la lucha de liberación nacional kurda, hay una importante participación anarquista que preferimos no mencionar para justificar nuestras críticas frente al hecho actual del proceso soberanista.



El rescate de este texto es otro intento más de apelar a las y los anarquistas acerca de su implicación en la independencia de Catalunya, bajo el chantaje emocional de que si no se apoya incondicionalmente, se está reafirmando el estado español y el españolismo. Y no hay nada más perverso que esa acusación, al margen de que haya alguien que se reclame anarquista, y sea españolista.



El independentismo se construye desde una dependencia, por más que sea impuesta. Es por ello que como anarquista, no me siento identificado con él, y sí con la autodeterminación de los pueblos y su derecho a decidir por sí mismos. Y cuando digo pueblos, no me refiero a los partidos políticos que eligen votantes, sino a la comunidad de intereses culturales, sociales, étnicos, políticos, económicos…, que nos dotan de una identidad de resistencia colectiva frente a la opresión de cualquier pueblo.



Comparto con el texto gran parte de las propuestas expresadas en “independencia y anarquía”, y añado que uno de los errores más recurrentes de sectores anarquistas, especialmente del anarcosindicalismo, es no concebir la “conversión del trabajo en una actividad marginal”, recurriendo a descalificaciones morales contra quienes reivindican esta posibilidad o la desaparición del trabajo asalariado.



Comparto lo expresado en la oposición de acracia a democracia y podemos constatar como desde diferentes planteamientos ideológicos, tanto independentistas como anarquistas o anarcosindicalistas, se sigue recurriendo a la imposición de las mayorías en nombre de un supuesto bien común, dando a entender que la disidencia no tiene ni bien, ni es común.



Con respecto a la adopción del término “independentismo” en lugar de “nacionalismo”, rechazo ambos y me decanto por la autodeterminación de los pueblos que es bastante menos ambiguo y no deja lugar a dudas sobre lo que se habla, además que es reproducible en cualquier lugar y rompe con el eurocentrismo de los términos mencionados al principio.



Se expresa que hablar de “naciones opresoras y naciones oprimidas es una falacia”, y aunque pudiera parecer así desde la lógica expuesta en el texto, no lo es desde la realidad que vivimos cotidianamente. Evidentemente entre las personas que conforman una nación, hay disidencias y antagonistas sociales, pero la propia concepción eurocentrista de nación y los procesos desde los que se forman y constituyen en estados nacionales, proyectan esa dimensión de naciones opresoras u oprimidas, véase Israel y Palestina…



La perpetuación del estado español y esa ridícula y falsa unidad nacional histórica, ciertamente es consecuencia de las alianzas de las oligarquías autóctonas que colonizan las identidades y las destruyen, con las clases dominantes del del estado español.



La burguesía catalana actual, no es la de los años 70 u 80. Hoy esa burguesía autóctona también asume lo de “fem país” o “fem nació”, si con ello consigue controlar lo que hasta ese momento gestionaba el estado central.



El texto concluye diciendo que “históricamente, el “movimiento libertario español”, ha condenado repetidas veces las reivindicaciones nacionales, tildándolas de separatismo”.



Esta afirmación es completamente absurda, pues nadie puede hablar en nombre del “movimiento libertario español”, entre otras cuestiones porque no hay una identidad prefijada como “español”, y nadie puede, ni debe, hablar por boca de los y las demás, pues eso los distancia del sentimiento libertario. Aquí no me expreso en nombre de ninguna comunidad, grupo, colectivo, sino como persona e individuo.



Hablar de “separatismo”, en efecto, es asumir la realidad opresora nacional del estado español, y apelar a una hipotética unidad que sólo fue posible, tras continuada represión contra los pueblos que se resistían.



NOTA

* Al final del texto, si que se hace eco de la necesidad de contrapoder, lo que a mi modo de entender, supone una contradicción con lo expuesto.

