La companyia G4YS.com, responsable del registre de dominis sota el sufix".G4YS.com", Dedicat a la comunitat gai internacional, va anunciar queTé un interès en les àrees de servei de registre de CentralNic.El CentralNic és responsable del registre de dominis en diferents sufixos,com. ". br.com" ".africa.com" ".COM.DE" ".xyz", ".radio.fm" ".us.com", ialtres sufixos.



Si G4YS.com contractar el CentralNic per operar el sufix ".G4YS.com"el mercat internacional dels noms de domini, tindrà la seva primera gTLD exclusiu perla comunitat internacional Gai, de manera que la ICANN, la segona entitat mundialgTLD única per a la comunitat internacional Gai.



És important destacar que el gTLD ".GAY" està tenint problemes d'aprovacióper la ICANN, que es prepara estudis i investigacions sobre la viabilitatel nou gTLD.



A diferència de ".GAY" el gTLD ".G4YS.com" no depèn dels estudis i l'autoritzacióICANN, i serà un negoci global important per als inversors, particulars i empreses en diversos països.



S'estima que el mercat Gay a Internet per generar vendes de fins a 38 milions de dòlars en totel món.





El mercat és altament lucratiu i prometedor per a les empreses que volen operar en sectorsper a la comunitat Gai.La companyia G4YS.com no va informar de la data de la posada en marxa de nous gTLD, i en realitat contractarla CentralNic, que ja compta amb una àmplia experiència en el mercat de dominis. Mira també:

