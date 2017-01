Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia Josep Domènech i Avellanet, jove anarquista,de Santa Eulàlia i de la Torrassa, poeta i afusellat al Camp de la Bota. Me da miedo la noche cansada

que venga sin ti,

oírla de muerte velada…



Per casualitat he adquirit el llibret de menys de 100 pàgines “Úniques” amb 26 poemes de Josep Domenech i Avellanet i escrits de Natàlia Sans (Editat per la Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarco-Sindicalistes el 1996):

En Josep Domènech (en Domènech per la seva companya), era un noi nascut 13/9/1918, treballador de la construcció i en el ram de l’alimentació, militant de les Joventuts Llibertàries, fou detingut i engarjolat a la Preó Model el 1939 i afusellat al Camp de la Bota el 1942.

La seva poesia m’ha semblat fresca i complexa, per això els he transcrit i els ofereixo a qui els vulgui llegir, al final hi ha un resum dels seus darrers dies: Desilusión



Sentir con ecos de claras distancias

un compas de cielos encendidos…

mientras un fragor de tormentas agoniza

tras callados horizontes vespertinos.



Creer con firmeza de montañas

coronadas de luz y de armonías…

y ver avanzar hecha mil jirones

en tropel, la silueta de los días.



Amar con profundas oleadas

que de un verde fondo carne arrancan…

y encontrar solo aguas frías temerosas

que en cobarde quietud se estancan.



Sentir con desmayo de trigales

un estremecer de dichas recordadas…

y ver que languidecen yermos surcos

al abrazo de nieblas agazapadas.



Creer con fiebre de embestida

en estridente fragor de la batalla…

y oír los clarines que se rinden

en la polvareda de la retirada.



Amar con rebeldes ilusiones bellas

cual roció y brisas soleadas…

y percibir en la penumbra el frio

de las pobres almas conformadas.



Sentir, creer, amar, como los fuertes

sin que el alma se sienta rendida…

mientras la nieve de la indiferencia

inunda paisajes del alma incomprendida.



Prisión Celular 1939



Rinconcito de mi cárcel



Rinconcito de mi cárcel

eres mi templo de penas,

en tus muros agrietados

hay retablos de grandeza

donde has escrito lluvias

crucigramas de poemas.



Que yo trato de entender,

que intento que me comprendan

y hay sonreír de ladrillos

y burla de enfermizas yedras

y música bien extraña

en el crujir de la arena.



Rincón que hueles a llanto

rincón al que me condenan

rincón de un altar profano

donde yo venero a ella,

guardas secretos de mi

en la frialdad de tu piedra.



En el rincón hay rincones

donde las sombras se aviejan

y rayos de luz naufragan

forjando en brillo cadenas

a las que atan retales de cielos

palpitando ausencia.



Por las noches e ilumina

y allí bajan las estrellas

a mirarse coquetonas

en el cristal donde requiebran

en espejo de ilusión

los cantos de la nochera.



Cada brillo de su cal,

cada gramo de su arena

me guardara a mi el secreto

de mis llantos y mis quejas

para que nadie se entere

que llore una noche inquieta.



Cuando creí descubrir

los rojos labios de aquella

que dejó de ser mi musa

y por dentro de mi cabeza

corrieron como alocadas

las más extrañas ideas…



Que solo saben los muros

que solo saben las yedras,

que solo sabe su cal

que solo sabe su arena,

que solo lo vio el rincón

que hoy es templo de mi pena.



Prisión celular 1940.



Vuelves



Vuelves a mi vida ahora

que se pintan las acacias

con el plumón de sus hojas

verdes, claras,

con tonos de oscuro mar

en la espuma de las ramas.



Vuelves ahora a mi vida

cual si el tiempo no pasara

haciendo en barro arabescos,

con lluvias, nieblas trenzadas,

y con sol cobrizos trigos,

con luna, flores de plata.



Vuelves a mi vida ahora

mientras los cielos me cantan

victorias de mi olvido

al compas de las distancias,

como secreto perfume

del tiempo que te callabas,



Cual si mi cárcel no fuera

de mi dolor la morada

cuando las rejas se cubren

en rubor de recordanzas

en estas tardes que mueren

en ellas despedazadas.



Gritándome que no vuelvas…

tal vez no estas olvidada

pues dentro de un rincón de mi

tu recuerdo se me clava

haciendo sangrar reproches

de días que nos amaban.



Vuelves cuando ya no puedo

andar antiguas pisadas…

tan tranquilo como estaba

y ahora no se vivir

desde que llegó tu carta.



Prisión celular

Barcelona 1940





Mañanita de marzo.



Mañanita marcera

la más triste del año

tu luto de luz

me da quebrantos-



De nubes rotas quebradas,

el cielo es un retablo;

miles de rejas lo enmarcan

y el dolor da su brochazo



De nieblas torpes, rastreras,

la calle se viste un manto

que rasga fino cuchillo

del vientecito de marzo.



En el cuello de los días

la pena apoya su mano

y en presión asfixiante

sus dedos semeja garfios.



Y el tiempo se agiganta

pulsa diestramente el arco

con el que dispara horas

que nos hieren como nardos.



Las ventanas de la cárcel

son cual teclas de un gran piano;

un mudo compás ensaya rutas

que los presos ya olvidaron.



El rio de las promesas

lleva duros guijarros

de incertidumbre, que enturbian

en el alma los remansos.



El zapatón del recuerdo

con el filo de sus clavos

marca de nuevo huellas

en la senda del pasado.



De la helor del cuerpo

solo ahora es tibio el llanto

que enrojece las mejillas

en la mañana de marzo.





Mas solo pensando en ti

el día luce mas claro

y los vientos me aprisionan

cual lanzadas de tu brazo



Prisión celular Barcelona 1941



A Natalia

En junio de 1942.



Me da miedo la noche que llega callada

que llega sin ti;

me da miedo que llega enlutada,

oírla de muerte velada

muy hondo de mi.



Me da miedo la noche tapada

sin tenerte aquí;

me da miedo vivirla, mi amada,

sentirla helada

muy dentro de mi.



Me da miedo la noche cansada

que venga sin ti,

oírla de muerte velada…



Prisión celular 1942





Segons el sumari de la policia i del tribunal militar que el va jutjar, en Josep Domènech i Avellanet estava acusat de ser membre del SOV de la Torrassa i secretari de l’Ateneu Llibertari de Santa Eulàlia, de participar en la revolució del 19 de Juliol de 1936, en l’assalt de la caserna de la Diagonal i de l’incendi de la parròquia de Collblanc, de dirigir la Patrulla de Control de la Torrassa, d’haver assaltat una torra a Pedralbes i assassinat al seu amo (en el sumari no surt el nom del mort ni la direcció de la torra), d’haver marxat al front amb la Columna Durruti a primers d’agost de 1936, i amb la columna Aguiluchos, d’haver anat a Torelló a matar gent d’ordre, de ser secretari del Comitè Revolucionari de la Torrassa, Responsable d’Abastos de l’Hospitalet, secretari de la col·lectivitat de tocinaires de l’Hospitalet, d’haver participat als fets de la Fatarella el 25 i 26 de gener de 1937, de participar en els fets de maig de 1937, d’haver retornat al front incorporant-se a la 24 Divisió, d’haver estat capturat el gener de 1938 i internat al Camp de Presoners de Medina de Rioseco, tot això (una mica apretat) entre els 16 i els 18 anys...

El procés el va iniciar a constituir l’infame comissari Pedro Polo, assassí i torturador... i gran amic i company de Miquel Badia el tèrbol policia de la Generalitat especialista en “interrogatoris”, mort en atemptat el 28 d’abril de 1936.

Qui vulgui tenir més dades, el sumari està pràcticament complet al web http://www.francescabad.com/campdelabota/ allà podrà veure com s’evapora l’acusació de Torelló, com es repeteixen calcades les declaracions dels principals testimonis de l’acusació, el mestre Astrolabio Gil Lozano, Josefa Paris Bosch i el guàrdia urbà Luis Garcia Bala i com s’ignoren les exculpatòries de companys de feina i veïns.

El tema de la Fatarella és potser el més fosc, alguns diuen reconèixer un dels participants i d’altres no, els confusos fets de la Fatarella els podeu veure d’una manera bastant equitativa a un article de l’historiador Pelai Pagès (antic Poumista) http://www.raco.cat/index.php/EHA/article/viewFile/103003/145714.



Més info, especialment documents del sumari a www.negreverd.blogspot.com Mira també:

http://www.negreverd.blogspot.com

http://www.francescabad.com/campdelabota/



