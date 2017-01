Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Huelga de hambre y sed de Lucha Revolucionaria (Grecia) Encarceladas Pola Roupa y Konstantina Athanasapoulou miembros de Lucha Revolucionaria (Grecia).

Comienzan una huelga de hambre, junto con Nikos Maziotis, para exigir que entreguen a Victor Lambros (hijo de Pola Roupa y Nikos Maziotis) secuestrado por el Estado griego a sus parientes. A primeras horas de la mañana del 5 de enero de 2017, 2 miembros de Lucha Revolucionaria fueron capturadas en la zona sur de Atenas: la fugitiva Pola Roupa y Konstantina Athanasapoulou.

La policía anti-terrorista irrumpió donde se encontraba Pola con su hijo Victor Lambros de 6 años de edad. Según los medios de intoxicación griegos "no opuso resistencia a pesar de tener un arma cercana y pidió a los agentes que no hirieran al niño". Por otro lado, Konstantina fue arrestada en una casa cercana.

Victor Lambros (también hijo del miembro de Lucha Revolucionaria Nikos Maziotis, actualmente preso) después de ser separado de su madre Pola por la fuerza está cautivo en un hospital en Atenas vigilado por policías.

En respuesta a esta violencia 3 miembros de Lucha Revolucionaria (Pola Roupa, Nikos Maziotis y Konstantina Athanasapoulou) han comenzado una huelga de hambre y sed demandando que lleven al niño inmediatamente con su abuela o con su tía.

Konstantina Athanasapoulou comunicó:

"Soy miembro de la organización armada Lucha Revolucionaria. Los únicos tewrroristas son el Estado y el Capital. Me niego a comer y a beber nada hasta que el niño de mi compañera Pola y Nikos sea entregado a sus parientes."

Pola Roupa comunicó:

"Declaro que era y soy hasta que muera una no arrepentida enemiga del Sistema. Ahora han puesto al niño en la mitad de esta guerra y le castigan para vengarse de mí. Han secuestrado a mi niño y no sé donde está desde que me arrestaron temprano por la mañana.

Estamos en guerra, es cierto. Pero ellos están luchando contra mi niño al no permitirme a mí o a otros familiares verle y amenazando con enviarle a una Institución, es el acto más despreciable en esta guerra. Aquellos que están en los aparatos del Estado son gusanos porque están luchando contra mi niño de 6 años de edad.

Y quiero declarar que comienzo una huelga de hambre y sed para exigir que entreguen al niño a mi madre o a mi hermana. Yo me mantengo enemiga hasta mi muerte. Y nunca me rendiré. ¡Larga vida a la revolución!"

This work is in the public domain afegir comentari ...