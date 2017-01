Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: criminalització i repressió Solidaritat amb José Adrian Poblete. Torturat per recolzment a las Nais Ens arriba una carta de Jose Adrián Poblete Darre des del C.P. La Moraleja (Palencia). Ens conta que des de que estìgué en vaga de fam conjuntament amb dos companys més en suport a las Nais, els represaliares, separaren i canviaren de presó. A Poblete el traslladaren d'Estremera a Alama i, després, a Palència; lloc en es troba ara mateix, concretament en el mòdul d'aillament de la 5ª galeria. Fa dos mesos que està enla presó de Palència, on l'enviaren des de la presó d'Alama torturat i colpetjat, arribant a l'extrem de nigar-lo al llit, nuu, ple de marques (dels colps que li donaven) i amb el nas i la boca plenes de sang. Necessita que li escriguen en forma de recolzment ja que el tenen en el mòdul d'aïllament: no té t.v. ni ràdio, ni rellotge ni llibres; i sols surt uns breus moments al pati únicament acompanyat pels carcelers



Escriviu a:



Jose Adrián Poblete Darre

C.P. La Moraleja (Modulo de Aislamiento 5ª Galeria)

C/ Ctra. Local P-120 "La Moraleja"

34210 La Moraleja - Dueñas (Palencia)





ÁNIMS COMPANY! Mira també:

https://www.facebook.com/distrilapolilla/

http://distrilapolilla@riseup.net



