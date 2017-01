Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: @rtivisme Italia: Cartel Solidario con los presos de la operación "Scripta Manent" https://tracesoffire.espivblogs.net/2017/01/05/italia-cartel-solidario-con-los-presos-de-la-operacion-scripta-manent/





Cuantos seres han pasado por la vida sin tan siquiera haber despertado!



Y cuantos otros han vivido solo por el monótono tick-tock de los relojes.



Es un gran placer

el ver volar por los aires



cuarteles , juzgados y representantes del Poder



El sistema y sus estructuras no son algo abstracto, si no que son claramente visibles:



Los responsables tienen nombres y apellidos



y pueden ser fácilmente identificados.



Cada cual toma sus propias decisiones.



Desde 2003 varias células de la Federación Informal Anarquista han llevado a cabo decenas de acciones en toda Italia. El 6 de septiembre con la operación «Scripta Manent» el Estado ha encerrado a 8 compañeros anarquistas acusados de algunas de esas acciones.

No necesitamos saber quien hizo esas acciones o si hay alguna conexión con los compañeros arrestados. Nuestro corazón seguirá latiendo junto a cualquiera que elija un camino de no someterse y de atacar al Poder.



Solidaridad con Valentina, Danilo, Anna, Marco, Sandro, Daniele, Nicola, Alfredo y con todos los presos anarquistas en todas partes.



(Traducido por Traces of Fire)

