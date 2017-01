Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: ecologia La Sagrada Família, control social, big data i dominació. Fa uns mesos (a finals de novembre) es va fer públic un estudi fet entre el GSMA (el promotor del congres dels mòbils de Barcelona, el MWC) i Eurecat (el resultat de la fusió de diversos centres catalans d’investigació) a través del seu “Big Data Center o Exellence” o BigDataCoE (si, així en anglès veure http://www.bigdatabcn.com/ ) patrocinat (i suposem que finançat) per l’Ajuntament de Barcelona, de monitorització i tractament de dades generades a l’espai públic al voltant del monument (privat) de la Sagrada Família. La prova “pilot” (amb ambició d’estendre’s) va ser presentada per el regidor de Turisme i Empresa, Agustí Colom, procedent el sector d’IC dels “comuns”. Agustí Colom va ser vocal de la Sindicatura de Comptes fins que CDC el va fer fora a rel de la seva actuació contra la corrupció en el sector de la sanitat de la Generalitat, curiosament ara promou un projecte d’invasió de la intimitat a l’espai públic, malgrat que ell digui que “és un gran germà, però en positiu”.

No es pot desvincular aquest “estudi pilot” de la digitalització de la empresa turística que és la Sagrada Família i el seu nou Cenre de Processament de dades (CPD). Aquest CPD està format per 90 servidors i 400 terabyts, de moment està al 40%, però en breu es pensa multiplicar per 2 la seva potència.

El CPD ha d’atendre la seguretat avançada del recinte, el servei de reserva de visites (de moment 3.000.000 a l’any i suposen el 70% dels ingressos), una xarxa sense fils de comunicacions d’alta capacitat (només al perímetre exterior hi ha una munió d’antenes wifi direccionals que formen un anell complet al voltant del monument). Un altra funció és la digitalització del procés constructiu, per fer compatible el seu funcionament amb el gran impacte de les visites, per tal de poder acabar la construcció el 2026 (com està previst).

Una de les demandes de potència per el CPD, a més de les actuals, és la introducció de sistemes de “irrealitat augmentada” i “irrealitat virtual” per “augmentar la experiència del visitant.

Fent una passejada al voltant del temple podem veure les antenes WIFI direccionals a cada cantonada, forman un anell de comunicacions i la trentena de càmeres de videovigilància (fixes i de 360º).

El projecte BigData d’Ajuntament, Eurecat i GSMA és complementari però ben diferent, els sensors del “Patronat de la Sagrada Família” envaeixen limitadament l’espai públic, en canvi els del projecte Big Data mesuren directament a l’espai públic.

En total es van instal·lar 3 càmeres 3D, centrades especialment a les entrades del metro, les dues de Sardenya/Provença i la de Provença/Marina. Els 10 punts de sensor de WIFI i GSM a les cruïlles de Sardenya amb Provença, Mallorca, València i la Diagonal, a les de les cruïlles de Marina amb Provença, Mallorca i València, a la cruïlla de Provença amb Lepant (a la plaça Gaudí) i la Plaça de la Hispanitat, més o menys on paren els autobusos.

Les càmeres permeten identificar el nombre de persones que es mouen al seu camp (i potser alguna cosa més) i els sensor WIFI i GSM identificar individualment els telèfons mòbils. D’aquesta manera es va poder identificar la procedència dels visitants (i discriminar dins de la procedència estatal, especialment entre visitants espanyols), la durada de visita, si es visita més d’una vegada fins i tot en dies diferents, l’algoritme “permet” discernir si una persona és un turista o no (?)... en tot moment les dades (diuen) que estan anonimitzades, i en principi o estan, però desanonimtzar-les, com ja s’ha demostrat en altres casos, no és un problema tècnicament parlant.

Quin és el benefici amb el que es justifica aquesta invasió de l’espai públic (i de la privacitat)?... saber que el 80% sols passeja per fora?, que el 50% tan sols durant 40 minuts?, que de les 10 a les 12 és el període de màxima afluència?, el comportament dels turistes segons la procedència?... millorar el transport públic?, reduir l’impacte del turisme sobre el barri?.. o adaptar les ofertes comercials del Patronat de la Sagrada Família i de les diverses empreses turístiques (des de hostaleria a la venda de records)?...

Es tracta d’una invasió de l’espai públic (recordem que és una “invasió pilot” destinada a estendre’s) per donar avantatges a les empreses privades, recordem que la regidoria que va presentar les dades va ser la de Turisme i Empresa.

De fet hi han ja treballs (ara mateix desconeixem l’autoria), basats també en dades dels smartphones, sobre el comportament dels creueristes, es sap doncs que els creueristes russos es prefereixen allotjar a primera línia, que a primeres hores passegen per les rambles i que a la tarda van a la Sagrada Família o al Parc Güell...

I, fora del coneixement públic (de fet son dades valuoses i per tant confidencials) segur que hi han moltes més dades elaborant pautes de consum, pautes de moviments i també és segur que no es limiten al sector turístic.

Big Data Center o Exellence ha fet altres feines per l’Ajuntament de Barcelona, que coneguem hi ha una per la EMT, han creuat les dades de les màquines d’accés al transport públic detectant usos simultanis del mateix abonament avaluant l’impacte de possibles falsificacions (https://bismart.com/es/soluciones-business-intelligence/public-transport/ ), val a dir que la mateixa empresa del BigDataCoE, bism@rt, te un producte per la predicció del crim (https://bismart.com/es/soluciones-business-intelligence/crime-prediction/ ), on s’analitzen factors com l’impacte sobre la criminalitat dels períodes de vacances escolars, dels esdeveniments esportius, del clima...

Portar ala butxaca un smartphone amb la wifi, el bluetooth i el GPS activats suposa que qualsevol “estudiós” de les conductes humanes (sigui per màrqueting, per “governança” o per control social pur i dur) tingui una porta oberta a la teva vida, una porta oberta per tancar una altra, la porta de la teva gàbia, una gàbia de dominació i domesticació. Activar o desactivar segons cada moment és una qüestió de responsabilitat... i de seguretat.



