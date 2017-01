Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Peru: Ningun acuerdo con Odebrecht CIRCULA POR ALLI QUE LA MAFIA DE ODEBRECHT QUIERE NEGOCIAR CON LA JUSTICIA PERUANA Clica la imatge per una versió més gran

PERU: NINGUN ACUERDO CON ODEBRECHT.



CIRCULA POR ALLI QUE LA MAFIA DE ODEBRECHT QUIERE NEGOCIAR CON LA JUSTICIA PERUANA(1)



PROCURADURIA ANTICORRUPCION DEBE RECHAZAR PROPUESTA.



FISCALIA NO DEBE ACEPTAR NINGUN ACUERDO.



BUSCAN SEGUIR HACIENDO NEGOCIOS EN SUS MULTIMILLONARIAS Y SOBREVALUADAS OBRAS QUE LLEVAN A CABO.



SI LAS MANTIENEN VAN A SEGUIR CONTROLANDO A LA CRIOLLA CLASE POLITICA Y SUS NEGOCIADOS.



HAY QUE INTERVENIRLA, CONGELAR CUENTAS Y ORDENAR DETENCION PREVENTIVA DE FUNCIONARIOS DE ODEBRECHT Y DE EMPRESAS PERUANAS SOCIAS Y POLITICOS VINCULADOS A ELLAS.



Notas.

1. Ver: http://exitosanoticias.pe/constructora-firmara-un-acuerdo-con-la-justici

