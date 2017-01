Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: corrupció i poder Jaula, rueda, hamster, proces,cup, “libertarios y concentracion de poder privado. El modo de produccion dominante, no tiene intereses: son los individuos o grupos que participan en el, los que tienen intereses. Y como los que poseen y manejan el sistema, tienen el control efectivo del aparato represivo en catalunya, usan el falso conflicto del proces, para justificar el modo de produccion que le beneficia a ellos. Clica la imatge per una versió més gran







Las concentracion de poder privado que de hecho a gobernado con el pujolismo, ha resistido todos los intentos de control y por supuesto de su disoliucion, y de ahi viene su transmutacion en la epoca actual, y su estrategia del proces, con lo que continuan teniendo las palancas de las decisiones politicas.

Los intrereses reales de los obreros catalanes no concuerdan precisamente con los intereses de la concentracion de poder privado. El interes nacional de catalunya esta supeditado al intreres especial de los que dominan el sistema capitalista, y el proces solo sirve para contribuir al embaucamiento y la represion., que perpetuan los privilegios e interes de los que estan en posicion de organizar, los recurso y las instituciones en catalunya, y de ese modo perseguir sus propios fines. A pesar de la retorica empleada en el proces, que hace de tapadera, el proces legitima el interes del grupo dominante.

Los que se dicen “libertarios” y colaboran en el proces, no tienen nada de anarquistas, confunden cultura catalanista con libertad, y hablando con sinceridad, si al proces le quitamos la punta mistica, lo unico que le queda es fanatismo y buenos conductores de fanaticos. Y para que necesita un asalariado, un parado, un subproletariado, un inmigrante, fanatismo alguno, si con su situacion a la vista tiene materia suficiente para ser una tea encendida.

El fanatismo solo sirve para apagar la tea, y que la gente se ponga el uniforme para alimentar el proces. Si lo que de verdad se trata es que ni la religion, ni la patria, ni la senyera estelada, ni la poltica de los partidos, pueden resolver la miseria y la represion en que se vive en catalunya.

El proces significa, como queda demostrado, en cada acto electoral, cada puesta de urnas, en cada una de las realidades creadas desde el parlament al servicio del proces, una repetitiva propaganda de panes y peces, de situaciones de sumision a la concentracion del poder privado.

Enalteciendo el proces, algunos se ponen el disfraz de “libertarios”, ahi donde los ignorantes y cultos, los mandamases y los mandenustedes, representantres pillos y representados tontos, desfilan uniformados detras de la bandera de la patria, intoxicados todos por la propaganda que les hace consumir fanatismo, que los lleva a la alucinacion, en que la libertad consiste en una publicidad que salmodia repetitivamente y fija imagenes en el subconsciente colectivo, como en una hipnosis publica de un y mil trucos enajenadores del pueblo, que igual vende un gol del fc.barcelona como el triunfo de Catalunya, que un voto libertario a la cup como triunfo de la libertad.

