Abajo los muros (Documental)

Gracias a todes!!



Link Documental ABAJO LOS MUROS. Difusión, Solidaridad y abajo todos los muros

Abajo los Muros es un Documental de bajo presupuesto que plantea la situación silenciada en la sociedad sobre las cárceles de adultes y de menores. Con protagonistas como Enrique Martínez Reguera, Javier Ävila Navas, Rodrigo Lanza (4F), Manuela Ramajo (Madres contra la droga), Naomi Abad Velasco (Abogada Penalista Propreses) etc. que nos harán un recorrido sobre la situación de las personas encarceladas y como se afrontan las dificultades físicas y emocionales para poder llevar a cabo esta lucha contra contra las cárceles, que dejan un número muy importante de personas muertas en prisión y condenadas a la marginación.





https://www.youtube.com/watch?v=MylvjiDHeEg



https://www.youtube.com/watch?v=MylvjiDHeEg

