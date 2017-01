Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: indymedia [Alasbarricadas] Entrevista a Heura Negra, Assemblea Llibertària de Vallcarca Entrevistamos a Heura Negra, asamblea libertaria de Vallcarca, creada en 2010 en este barrio barcelonés en proceso de gentrificación. Hablamos entre otras cuestiones de las particularidades del barrio, de cómo se ha ido creando en él un rico y variado tejido asociativo, más concretamente de la Assemblea de Vallcarca, surgida al calor del 15M y que mantiene su vitalidad centrando sus esfuerzos en una cuestión crucial para el barrio, el urbanismo. Clica la imatge per una versió més gran

Clica la imatge per una versió més gran

ALB Noticias.- Vallcarca es un barrio con una historia de combatividad. ¿Nos podéis poner en antecedentes?



Vallcarca siempre ha sido un barrio popular al norte de Gràcia, a los pies de la sierra de Collserola, con cerca de 18.000 habitantes, un pueblo dentro de la ciudad. Sus casas bajas, sus espacios verdes y sus calles estrechas siempre han propiciado una sociabilidad y comunidad amplias. Algunos abuelos nos dijeron que en la calle Argentera y alrededores había algunos bares y cafés que eran regentados por anarquistas y algunos clubs de alterne dónde, dicen, había prostitutas de la CNT. Aunque estos hechos nunca los hemos podido contrastar. Los primeros días de la revolución del 36, junto con Gràcia, fue uno de los barrios que se levantaron contra el fascismo, tomando las armas tanto obreros como pequeños comerciantes y artesanos. Según fuentes históricas, las Juventudes Libertarias tuvieron un local aquí hasta 1939 y, durante la guerra civil, Vallcarca fue, junto a otros barrios periféricos, uno de los principales centros de reclutamiento de milicianos anarquistas.



ALB Noticias.- ¿Cómo es que el barrio se llenó de okupas en la década del 2000? ¿En qué afectó la aparición de gente politizada en el barrio?



Vallcarca está afectado por una modificación del Plan General Metropolitano desde 1976. Esta modificación contemplaba cargarse parte del barrio antiguo y hacer un vial que conectase con las carreteras de Collserola. Ésto implicó que se paralizara todo a nivel de construcción y rehabilitación de los edificios del barrio (no se concedían licencias de obras), sufriendo un deterioro considerable que vino acompañado por un abandono total por parte de la administración a nivel urbanístico. A finales de los noventa, el Ayuntamiento empezó con las primeras expropiaciones, provocando un conflicto con diferentes vecinos que no querían marcharse o que exigían indemnizaciones más altas. Todo esto fue canalizado por la asociación de vecinos. Alrededor de lo que sería el futuro vial, diferentes especuladores inmobiliarios vieron la oportunidad de negocio y empezaron a comprar edificios para luego construir el "nuevo barrio". O, más bien, para ganar dinero chantajeando a la Administracion cobrando expropiaciones a precios que se triplicaron en pocos años. Con estas expropiaciones se produjo el abandono de bastantes casas, que poco a poco se fueron okupando. Y así surgió un pequeño movimiento okupa en Vallcarca, que apoyaba la lucha de los vecinos contra el plan urbanístico. Aparte, desde principios de los noventa existia el Ateneu Popular de Vallcarca, que también era un espacio con influencia y una cierta cantera de juventud politizada.



A principios de los 2000, la población okupa ya era bastante notable pero, al contrario de lo que podría haber sucedido, este factor afectó negativamente a la lucha contra el plan urbanístico. Mucha de la gente que vino a okupar no tenía ningún tipo de arraigo con Vallcarca y, tras su llegada, se produjo un cierto "efecto llamada", dado que había cierta permisividad con la okupación en aquel momento. En resumen, era la época de vestirse de negro, furgonetas, perros y drogas; vamos, un desastre. Lo cual, finalmente, aceleró todavía más la degradación del barrio y la expulsión de los vecinos de toda la vida. Algunas pensamos que este proceso también fue parte de un plan ideado y concebido desde el Ayuntamiento, Bagursa (gestora urbanística municipal) y los especuladores, ante el cual no supimos reaccionar. Aún así, en esa época creamos la Plataforma Vecinal, donde nos aglutinamos los okupas más politizados y activos junto con algunos vecinos pero, al fin y al cabo, sólo éramos un 10% de la población okupa y un 0,1% de la autóctona. Pese a intentar dinamizar políticamente la zona con diferentes centros sociales y actividades públicas, los resultados fueron pocos: en 10 años se fueron desalojando todas las casas y derribando casi todo el barrio, hasta el día de hoy.



ALB Noticias.- ¿Había otros coletivos libertarios o autónomos antes de Heura Negra? ¿Qué importancia tuvieron centros sociales como los Blokes Fantasma y la Kasa de la Muntanya para el barrio? ¿Hubo otras okupaciones "míticas" como estas?



Que sepamos, desde la transición no hemos tenido conocimiento de ningún grupo libertario o autónomo con sede en Vallcarca. Algunas sabemos de primera mano que a mediados de los noventa ya había algunas okupas pero, sobretodo, eran viviendas de personas que militaban en el Movimiento Okupa o en el Ateneu Llibertari de Gràcia. La Kasa de la Muntanya y Los Blokes siempre fueron un sitio dónde pedir ayuda y compartir recursos, pero nunca se implicaron en nada de Vallcarca a nivel de barrio más que en el apoyo ante algunos desalojos de casas.



ALB Noticias.- ¿Cómo nace Heura Negra?



Después del fracaso okupa del periodo 2000-2008 en el barrio, Heura Negra [Nota de ALB: Heura significa 'Hiedra' en catalán] nace en el año 2010, coincidiendo con el nuevo ciclo de luchas y la eclosión del 15M. El núcleo original surgió a partir de algunas personas, organizadas alrededor de un grupito de afinidad, el cual editaba algunas publicaciones (Sota el Pont), agitaba mediante carteles y pintadas, y organizaba los piquetes informativos de barrio en las huelgas generales. Creímos necesario salir del armario (ideológico) y crear un espació libertario público para atraer a parte de la nueva ola de militantes surgidos a raíz del 15M, un movimiento con el que siempre simpatizamos y colaboramos, pero al que no le augurábamos un final feliz. Así mismo, también aspirábamos a reagrupar a los viejos militantes del barrio, sacar de la marginalidad las ideas libertarias, implicarnos de forma organizada en las luchas locales y darnos apoyo mutuo entre los miembros de la asamblea.



ALB Noticias.- En este sentido, ¿cuál ha sido la actividad habitual de Heura Negra? ¿Qué posiciones tiene dentro del anarquismo?



Las actividades de Heura han cambiado desde su nacimiento hace 5 años debido al paso de muchas personas diferentes con muchos intereses distintos. De hecho, tuvieron que pasar un par de años para que se fuesen sentando las bases.



En sus inicios, empezamos haciendo campañas sobre temáticas generales (contra los deshaucios, sobre las huelgas generales, solidaridad antirrepresiva, ...). Quizà uno de los mayores aciertos de los primeros años fue okupar el huerto, espació comunitario que a dia de hoy sigue muy activo e implicando gente muy diversa. Mientras tanto, se intentaban gestar coordinaciones de carácter libertario y anticapitalista a nivel de Barcelona. Con el paso del tiempo y después de diversas experiencias de éxito cuestionable, se acabó priorizando el trabajo en el propio barrio, ya que vimos que era en el ámbito local y cotidiano, en el trabajo del día a día, dónde podíamos tener mayor incidencia. Esto se canalizó intentando centrar las fuerzas en potenciar la auto-organización en Vallcarca, participando de forma más activa en la Assemblea de Vallcarca y la propuesta del Pla Popular, o recuperando espacios abandonados como la Plaça Farigola (un solar que ahora es un espacio autogestionado) o la Fustería (edificio semi-derruído por el anterior gobierno municipal, que estamos rehabilitando como espacio comunitario). Además, durante estos años también hemos asumido que somos un colectivo con una imagen pública y que tenemos la intención de proyectarnos más allá de nuestros círculos de afinidad, como un referente más del anarquismo organizado en la ciudad de Barcelona.



Heura Negra no tiene una tendencia ideológica definida dentro del anarquismo, ya que lo que nos une, básicamente, es el espacio territorial (Vallcarca) y las ideas libertarias de sus miembros (en toda la amplitud del concepto). Pese a que ahora podamos estar trabajando más en el ámbito social, en otros tiempos la asamblea tenía un carácter más cercano a otras corrientes de pensamiento y líneas de acción. Han sido las personas que han participado y sus intereses las que nos han puesto en el momento actual.



ALB Noticias.- ¿Qué influencia tuvo Heura en la creación de la Assemblea de Vallcarca? ¿Son lo mismo? ¿Una nace de la otra?



¡No son lo mismo para nada! La Assemblea de Vallcarca nació poco después del 15M. Pero siempre tuvo una peculiaridad propia comparada con las demás. El tema urbanístico siempre fue prioritario, hecho que hizo que no muriera como las demás asambleas indignadas y que hoy en día se haya convertido en un actor principal en el barrio. Algunas personas de Heura, otros colectivos y vecinas decidieron generar este espacio para trabajar, de forma autónoma y horizontal, sobre temas locales más específicos (espacio público, gentrificación, urbanismo, ...) y no necesariamente libertarios.



Actualmente la Assemblea de Vallcarca está conformada por diversos colectivos e individualidades con un proyecto de barrio común y la intención de establecerse como el motor principal del barrio, el espacio dónde deberían confluir todas las actividades politico sociales con voluntad transformadora del mismo. Desde Heura siempre hemos procurado que la assemblea tuviese voluntad de contrapoder popular, es decir, que más que una asamblea de indignados, fuera una especie de agrupación de vecinos 2.0 con vocación de institución comunal y popular. Pero, para ésto, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Quién sabe qué nos deparará el futuro.



Una de las inciativas que salen de la propia asamblea de barrio es la nueva Plataforma Vecinal, con la que se intenta implicar a todas aquellas vecinas a las que el nombre de la Assemblea no les resulta atractivo o que no pueden implicarse en un grupo que funciona mediante reuniones semanales. Sabemos que iniciativas como la Assemblea de Vallcarca siguen teniendo un perfil que le resulta hostil a muchas vecinas, ya que la asocian con los prejuicios generados a raíz de la época de las okupaciones y la degradación de Vallcarca, así que se intentan buscar estrategias para fomentar la discusión de las problemáticas del barrio con el máximo de participación posible, aunque sea recurriendo a medios de un estilo más clásico.



ALB Noticias.- Además de Heura, el barrio de Vallcarca tiene una gran densidad asociativa para su tamaño, cuenta con una Assemblea de Joves, con la Fusteria, el Ateneu Popular, Esquerra Independentista... Hacednos un breve recuento.



A fecha de hoy ya no existe la Assemblea de Joves, duró aproximadamente un año, aunque la gran mayoría de las personas que la formaban ha seguido participando de las iniciativas autónomas y autogestionadas del barrio.



La Fustería es un espacio comunitario que se abre con la voluntad de reunir diferentes sectores sociales bajo un mismo techo, y asi crear nuevas simbiosis. Y, quizá, atraer a más personas al proyecto político de crear un barrio popular. Un poco, el Banc Expropiat es nuestro referente. Pese a eso, lo consideramos como La Sagrada Familia de Vallcarca, debido a todo el curro que necesita (¡hemos hecho todo el techo de nuevo!). A la vez, se nos llenan los ojos de ilusión cuando vemos que bastante gente acude a currar en la séptima u octava jornada de trabajo. ¡A estas alturas, cualquier otro local estaría muerto!



El Ateneu Popular es una parte fundamental de la historia de este barrio y guardamos buena relacion con muchos de sus miembros, a la vez que compartimos espacios como las fiestas del barrio y la misma Assemblea de Vallcarca.



Hace unos meses supimos del nacimiento de una agrupacion independentista centrada en los barrios de Vallcarca, El Coll y La Salut pero les hemos perdido la pista. No sabemos si esta iniciativa sigue en activo.



Otros colectivos a tener en cuenta en Vallcarca (y que saludamos con muchos besos y abrazos) son el colectivo de arquitectas Volta, el local L'Antic Forn, la Cooperativa d'Habitatge (cooperativa de vivienda), el huerto okupado, el CSOA Kasa Nostra, el local La Reina d'África, l'Arxiu Històric de Vallcarca, el colectivo Salut Entre Totes, el CSO Oldschool, la bogeda, L'Observatori, La Riera y otros que nos dejamos y pedimos perdón.



ALB Noticias.- Vayamos a la pregunta del millón, ¿cómo puede lograr un colectivo libertario tener importancia real en un territorio?



Lo primero es hacer un buen análisis del entorno, observar cuales son las necesidades y conflictos, y proponer unas soluciones y formas de actuación realistas pero radicales. En algún momento, nos dimos cuenta que, de todo el trabajo que hacíamos como asamblea, el que nos acababa dando más frutos era el trabajo de hormiguita en nuestro propio barrio. En lugar de dedicar meses a coordinar manifestaciones y campañas anarquistas al uso (de las cuales seguimos participando, a pesar de todo), vimos que enfocar los esfuerzos en acciones tan simples como recuperar un solar y construir una fuente nos ponían en contacto con multitud de personas y colectivos del barrio, con los que más adelante hemos acabado tejiendo auténticas redes de afinidad, apoyo mutuo y resistencia. En ese sentido, preferimos trabajar en base a una afinidad y unas prácticas comunes y pasar de los identitarismos.



En conclusión, hemos priorizado el trabajo político y práctico antes que el debate o la formación interna. Sin embargo, esto ha implicado muchos cambios en la formación de la asamblea desde sus inicios y ha generado una serie de problemáticas internas que nos han costado y cuestan superar (asambleas interminables, frustraciones personales, proyectos a medias, roles muy marcados, micromachismos, etc.).



ALB Noticias.- Como resumen, ¿qué incidencia tiene Heura a nivel de barrio?



Como hemos mencionado anteriormente, el nexo de unión más relevante de las personas que forman este colectivo es el territorial. Y por lo tanto nuestro pilar en cuanto a incidencia es Vallcarca. Para nosotras el objetivo de Heura es participar como un colectivo más de las iniciativas del barrio desde una perspectiva libertaria, pero entendiendo que hay más perspectivas dentro del territorio y que, por lo tanto, lo enriquecedor es construir esa Vallcarca que queremos desde los espacios transversales en los que participamos.



Este rumbo que hemos tomado en los ultimos años de Heura, porque no siempre se ha entendido o se ha trabajado en esta línea, lo estamos valorando muy positivamente. Actualmente podriamos decir que la red de colectivos de Vallcarca esta estrechamente relacionada con la Assemblea de Vallcarca, y, desde ahí, nos coordinamos para caminar hacia nuestros objetivos comunes. Desde Heura Negra creemos que esta es la forma de trabajar desde una óptica libertaria, desde espacios transversales y horizontales. Esta unión y conexión en red entre todas, ha conseguido que l'Assamblea de Vallcarca para los políticos de BcnEnComú, sea un pequeño dolor de cabeza: últimamente ya no nos tratan con paternalismos y empiezan a ver que vamos en serio. Creemos que un punto de ruptura fue en noviembre pasado, cuando ocupamos unos pisos de propiedad municipal durante la presentación de la Comissió d'Habitatge (Comisión de Vivienda).



Es cierto que esta participación puede invisiblizar a Heura Negra como colectivo, al no ver un gran volumen de trabajo unicamente ligado a éste, y que su participación sea desde espacios transversales. Por ello, si preguntásemos a todo el vecindario qué es lo que hace la asamblea libertaria de Vallcarca, probablemente pocos sabrían decírtelo.



ALB Noticias.- Habladnos de las campañas y proyectos que estéis llevando a cabo en la actualidad



Ahora mismo, damos apoyo logístico a la PAICAM, que es la Plataforma de Afectados por el ICAM (Institu Català d'Avaluacions Médiques, que es quien otorga las invalideces laborales y que las deniega de forma sistemática); editamos, junto a otros colectivos de La Salut y Gràcia, la revista La Metxa [Consejo de ALB: No os perdáis su sección humorística L'Escorpí, en Twitter @LEscorpiMetxa]; participamos de la organización de las Marchas Contra Las Prisiones del 31 de Diciembre y realizamos anualmente un acto el Primero de Mayo. Solemos hacer una Calçotada solidaria en Marzo que gusta mucho y también participamos de las fiestas libertarias de Vallcarca y Gràcia.



El tema urbanístico nos da mucho trabajo, estamos intentando unificar diferentes reivindicaciones dentro del proyecto del Plan Popular. Así, participamos a través de la Assemblea de Vallcarca en un plan urbanístico alternativo donde aunar desde un solar para la cooperativa de vivienda por cesión de uso a la reivindicación de la AMPAS de un instituto en el barrio. Es este un plan de vivienda no gentrificador y ecológico con un urbanismo mas humano que tenga en cuenta el alma de pueblo de Vallcarca, entre otras cosas. Otra de las campañas actuales es echar en la medida de lo posible al especulador Nuñez y Navarro (dueño de una cuarta parte del barrio). Es un proyecto que nos hemos propuesto y estamos buscando complicidades



Finalmente, desde su nacimiento hace un par de semanas, estamos muy atentas al nuevo frente que se ha abierto en el barrio con la Comissió d'Habitatge de l'Assemblea de Vallcarca, centrada en parar la gentrificación y luchar contra la pobreza energética y la emergencia habitacional.



Entretanto intentamos dar apoyo a las iniciativas libertarias de la ciudad, ejercer la solidaridad con las compañeras represaliadas y participar de otros espacios y otras luchas (la multimilitancia se lleva mucho).



ALB Noticias.- Muchas gracias por vuestras respuestas y mucho ánimo con el trabajo que estáis llevando a cabo en el barrio. Esperamos que se consolide. Mira també:

http://alasbarricadas.org/noticias/node/37735

http://heuranegra.net



This work is in the public domain afegir comentari ...