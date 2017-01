Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: laboral Encuentro de Alianza y AIT Conclusiones del encuentro de Alianza con asistencia de un compañer@ delegado de sección exterior de La AIT.

Celebrado el 29 de diciembre en Hospitalet de Llobregat. Catalunya. Clica la imatge per una versió més gran

Constatar y saludar , la predisposición del nuestro herman@, delegado de la AIT de la sección exterior al estado español a comentar con el Secretariado Permanente de la propia AIT la petición ya efectuada, de ser incluidos como Amigos de La AIT.

Dada la participación del delegado de la AIT procedente del exterior y como tal, participante del Congreso de hace escasos días celebrado en Varsovia, se ha informado a los participantes de algunas de las resoluciones más importantes acordadas en él, de las que cabe nuestro absoluto reconocimiento. Así como las demás que estarán a disposición de los integrantes de La Alianza .

Asimismo se ha consensuado en pleno acuerdo y en reiteradas ocasiones como punto ineludible que la propia AIT y lo acordado en ese último Congreso en ella, sea el faro primordial de la ruta que ilumine la reconstrucción del Anarco-Sindicalismo en el estado español, que ya está en camino y del que ya hemos hablado en otras ocasiones como punto primordial a desarrollar, l@s miembr(@) de La Alianza. Asi como nuestr@ lealtad tanto de l@s miembr@s de Alianza en el estado español como en otros del exterior, a La AIT.

Se planteó la necesidad de promover, expandir, ampliar y fomentar las justas luchas de los trabajadores y estratos sociales más castigados y oprimidos. Y con especial atención en esos colectivos más marginados socialmente, cabe citar entre ell@s , l@s pre@s., de cuyo apoyo también se ha convertido en ajena, la cnt jerarquizada, por los impresentables que de un tiempo a dia de hoy la dirigen..

Se reiteró que a cuenta de las pretensiones hacia la deriva del Anarco-Sindicalismo al pozo sin retorno del reformismo, tanto en lo que respecta al territorio catalán como en el conjunto del estado español, impuesta ya de facto en “”””cnt”””” pretendiendo aparejarla a través del ejercicio de autoritaritarismo vinculado al comitivismo, hacia un verticalismo, del que núnca jamás tuviese precedentes la CNT-AIT, se hace necesario la rebelión de la militancia y afiliación que todavía siga en ella, a plantar cara a esa sucia camada de jerarcas, sólo representantes de la calamidad, pero que a día de hoy ejercen el poder real, a recuperar el espacio que les ha sido robado por esa banda de traidores que han mancillado los principios anarcosindicalistas mediante las más viles y sucias trampas, tratando de equipararla y reducirla a una de mero carácter integrador equiparable a las organizaciones que hasta día de hoy en el propio Anarco-Sindicalismo de la Cnt-AIT, nos hemos referido a ellas como Escoria. Y que tal denominación bién meritoria por cierto, vaya sólo destinada a esos energumenos que hoy ejercen ese poder jerárquico, pisoteando a la afiliación y militancia y apagando las voces disidentes, para ir, más allá de ellxs mismxs.

Que en el terreno social que no cabe obviarlo por el Anarco-Sindicalismo ha sido práctica recurrente de esa minoria de jerarcas autoritarios de los Comités, omitirlo y por ende se hace también ineludible su propia recuperación, más allá de sus intentos de ofuscación en conchabanza con otras organizaciones que también han sido jerarquizadas y a las espaldas de sus afiliaciones y militancias, lxs participantes de esa parodia que han escenificado, propia un Realtie Shwo televisivo, de esa farsa de comedieta, llevada a cabo por Paralelos, otras Cias y Politburós en Baracaldo, y otros dignos lugares de historicas luchas del anarquismo internacionalista, por lxs impostores a La Idea, (((la Anarquia y el Anarco-Sindicalismo derivado de ella, cuyo único órgano a nivel internacional es La AIT, mal que les pese a esos traidores detractores. ))).

En otro punto, se ha tratado también extensamente y llamándole como lo que representa, es decir de infiltración maquillándose de “”””anarquistas””” de mascarada, de esas asociaciones y organizaciones políticas y sus pretensiones para confundir a la opinión de esas falsas disidencias, estómagos agradecidos e intestinos de la dictadura burguesa, que maquinan artificiosamente y se ponen la etiqueta bajo el disfraz de un supuesto pin “libertario” como sea en catalunya, organizaciones políticas como el....... CUP , independentistas catalanes y las otras layas ya conocidas por tod@s nosotr@s en el propio y otros territorios las cuales sobra nombrar y que solo cabe denunciar socialmente por haber efectuado una flagrante infiltración planificada en la propia “CNT” y en todos los colectivos libertarios y movimientos sociales que han sido, su objetivo diana.

Y tras varias horas de exposicion, dialogo y debate en los temas y la causa comun que nos une, quedamos emplazados a nueva reunion por decidir.

P.D.- Damos también las gracias por la cesión del local para esta reunion, al colectivo pro-pres@s y al de apoyo a emigrantes, estableciendo a través de palabra dada acuerdo de colaboración con los mismos de los miembros asistentes de La Alianza a la reunión y xD, de cualesquiera otr@s, presentes y futuros, que se sumen a ello.

.'' LA EMANCIPACION DE LOS TRABAJADORES, SERA OBRA DE LOS MISMOS TRABAJADORES O NO SERA NUNCA ''

