Chile: 8vo Festival de Cine de los Pueblos Indígenas

Valparaíso, Chile.

7 al 14 de enero 2017.

8vo Festival de Cine de los Pueblos Indígenas

Valparaíso, Chile.

7 al 14 de enero 2017.



Convocamos a los Realizadores Audiovisuales Indígenas o no Indígenas a participar con sus trabajos en el 8vo Festival de Cine de los Pueblos Indígenas

Este festival también tendrá capítulo especial de Pueblos Originarios sin Estado y que se plantean independencias legitimas como son los caso de los Pueblos Saharaui, Pueblo Palestino, Pueblo Kurdo, Pueblo Vasco,etc.etc.

Recibimos todo tipo de registros audiovisuales, que difunda y denuncie los atropellos ocurridos con estos pueblos sea territorial, que atente a su cultura o simplemente el aniquilamiento por parte de las clases dominantes y las multinacionales interesadas, hasta de quitarles la soberanía de sus semillas ancestrales, toda película que llegue se mostrara y se discutirá , este festival no tiene curatoría

Como muestra de admiración y respeto por las luchas de los Pueblos Indígenas de América y del mundo. Destacamos el heroico rol del Pueblo Mapuche en su Resistencia a la usurpación de los territorios brindados a la oligarquía chilena por parte de la Dictadura cívico militar de Pinochet como también la negación de gobiernos contemporáneos a resolver este problema, respondiendo con represión militar despiadada.

Nos interesa que en este Festival la Memoria tenga su rango y es por eso que hacemos los trámites para tener muestras fotográficas de los pueblos originarios devastados al sur de Chile como lo fueron los Kawesqar, los Selk´nam y Yaganes, sesiones de conversatorios con historiadores e intelectuales comprometidos con develar estas atrocidades y proyección de documentales que reafirmen lo sucedido.

Realizaremos por segundo año consecutivo la Feria Intercultural en el Parque Cultural de Valparaíso PcV donde se expondrá artesanía indígena, cocina ancestral y libros, y funcionara como segunda sede las proyecciones fílmicas de este 8vo Festival.



Este Festival tiene como premio simbólico el nombre de MOISES HUENTELAF

Mapuche, miembro del MCR Movimiento Campesino Revolucionario asesinado en 1971 en las corridas de cerco, recupero de tierras tarea revolucionaria de ese periodo, ajusticiado en el fundo Chesque de la provincia de Cautín.



1.- Plazo para hacer llegar dos DVD o sino vía on line Vimeo, Dropbox, Google Drive o We Transfer hasta el 10 de diciembre del 2016

2.- Envio de sinopsis y ficha técnica

3.-Toda película hablada en lengua vernácula, debe ser subtitulada al español.

4.- Autorización por escrito para ser proyectada en el Festival-

5.- Las copias quedan en poder del archivo del Cine Fórum .



Cine forum cineotro

Valparaiso_miamor ARROBA yahoo.es

Nelson Cabrera Vásquez

Salvador Donoso 1408 sala 2

Fono 32 2594055 982875782



http://elcineotro.blogspot.com Mira també:

http://elcineotro.blogspot.com

https://redlatinasinfronteras.wordpress.com



