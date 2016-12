Comenta notícia | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: amèrica llatina Perú: Trabajadores de PETROPERU no quieren a FONAFE. COMO PUEDE PRETENDERSE QUE PETROPERU VAYA A FONAFE SI ESTA NO TIENE MERITOCRACIA Y ESTA DIRIGIDA POR UNA BACHILLER? Clica la imatge per una versió més gran

PERU: TRABAJADORES DE PETROPERU PONEN PARCHE A PPK



PPK QUIERE LLEVARLOS A FONAFE (1) Y TRABAJADORES DICEN QUE NO.



COMO PUEDE PRETENDERSE QUE PETROPERU VAYA A FONAFE SI ESTA NO TIENE MERITOCRACIA Y ESTA DIRIGIDA POR UNA BACHILLER?



Sindicato de trabajadores de Petroperú criticó el anuncio realizado por PPK. Señalan que la empresa no atraviesa una crisis financiera, tal como lo advirtió el mandatario.



El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) rechazó el reciente anuncio realizado por Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en entrevista con Gestión, quien señaló que la compañía estatal retornará al Fonafe debido al déficit financiero en el que se encuentra.



“La aplicación de la normativa de Fonafe limita a Petroperú en la aplicación de sus utilidades para el desarrollo de sus proyectos de inversión. Volver al Fonafe será muy negativo y una traba para la gestión, por cuanto la volvería lenta en sus actividades, favoreciendo a la competencia”, señaló el sindicato.



Por el contrario, el STAPP refiere que la salida de Petroperú del ámbito del Fonafe (en el 2005) ayudó en la gestión de la empresa.



“Cuando salimos del Fonafe se notó la diferencia. Petroperú agilizó su accionar y pudo operar mucho mejor logrando premios como las Medallas de Plata y Oro del Premio Nacional a la Calidad en el Perú otorgado por 21 instituciones, incluida la Sociedad Nacional de Industrias, en reconocimiento a su modelo de excelencia en procesos de mejora continua y competitividad”, sostuvo.



Por otro lado, el sindicato negó que la compañía se encuentre en una crisis financiera.



“¿Cómo es posible que se diga que Petroperú tiene un déficit grande si el propio gerente general el pasado 23 de diciembre anunció que al cierre del año se tendrá una utilidad neta de más de 500 millones de soles? Ojalá no se pretenda utilizarla como botín de gobierno, tal como sucedió en años anteriores”, remarcó el STAPP.



--------------------------------



Notas.



1. Ver: http://gestion.pe/empresas/trabajadores-petroperu-se-oponen-retorno-comp

