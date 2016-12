Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: guerra En defensa del CM de CNT/TGNA Quienes decís que el CM de CNT-Tgna es un facha sois de CGT Bx Penedes. Y os ganaréis 2 ostias. (Así funciona la anarkia.)

Davant l'allau de comentaris de Twiter ,indymedia, facebook etc.., llençats contra el nostre Company i encarregat del Twiter de CNT-AIT Tarragona, volem expresar la nostra disconformitat en el que es diu en ells.

Darrere aquests comentaris hi ha persones de CGT-baix penedes i d'altres ben conegudes, ells mateixos és descalifiquen, ja que tot el que diuen es fals i es basa en l'insult i desqualificació i que abans de criticar a ningú es mirin a si mateixos, ja que tots tenim una trajectoria publica ben coneguda i evident, així com una història de fets consumats.

CGT en el seu afany d'ocupar el lloc de CCOO i UGT a la mamella del estat capitalista , no admet competència i menys de la CNT i dels anarquistes de debó i per aixo es mostra tan agressiva i s'empenyi en destruir la CNT inclús des de dins.

Sapigeu i que us quedi ben clar que no tolerarem cap més agressió i que qualsevol acció futura en contra de CNT o alguna de les seves afiliades no quedarà sense resposta, no som de denunciar a la IN-JUSTICIA burgesa la violació de contes de Twiter i usurpacions d'identitats, tenim altres maneres de solucionar els conflictes els anarquistes.

No aconseguireu el vostre proposi't d'eliminar les idees, mètodes i objectius anarquistes de la CNT, que CNT no serà mai una caricatura del anarquisme mentre hi hagi persones disposades a practicar les idees que prediquem i compartim, no com altres que demostren practiques contraries al seu discurs.

Confiem que aquest comunicat posí fi a aquesta escalada d'agresions i que faci recapacitar i entrar en raó als responsables i que s'aturin d'una vegada.

Per la nostra part ens esforçarem en tenir cura de no ofendre ni agredir a ningú gratuitament, no volem enfrontaments que no porten enlloc i esperem, que en un futur , la bona gent que hi ha a CGTi que vulguin construir una organització sindical, que respecti l'essencia dels principis anarquistes de horizontalitat, antiautoritaries, solidàries,contra l'estat i el capital , sense allinerats ni assalariats s'acostin a la CNT per entre totes lliures , voluntaria i altruisticament, construir una organització que sigui més efectiva per transforma la societat vers la cooperció i no la competició.

