31 diciembre - Marcha al CIE de Zona Franca- 17.00 h Concentració davant el CIE Zona Franca

C/ E, quedem a les 16.30 h a la parada del Bus 109 de pl. Espanya.



Porta coses per fer soroll! No hay libertad sin rebelión. Un año de revueltas y fugas en los CIEs del Estado Español.



17 Agosto - 17 presos se fugan del CIE de Aluche (Madrid)



6 Octubre – 67 personas se fugan del CIE de Sangonera (Murcia), 18 siguen en libertad.



18 Octubre – Motín en el CIE de Madrid



23 Octubre – Huelga de hambre en el CIE de Zona Franca (Barcelona)



1 Noviembre – Motín en el CIE de Barcelona



4 Noviembre – 2 presos se fugan del CIE de Madrid



16 Noviembre – Motín en el CIE de Murcia y 12 personas se dan a la fuga



15 Diciembre – Huelga de hambre en el CIE de Barcelona



Esto no es sólo un listado de fechas y números sino una cronología de luchas que han hecho temblar el orden de los Cies del Estado Español.



Cuando hablamos de revueltas en las cárceles, demasiadas veces nos olvidamos de lo que ocurre en los Centro de Internamiento para extranjeros ya que la sensación generalizada es que las rebeliones se han apagado hace años y que una pacificación casi total se ha apoderado de estos lugares de encierro.



Sin embargo estos números nos hablan de una realidad silenciada que en los últimos meses nos ha dado muestra de un gran coraje y de una voluntad inagotable de alcanzar la libertad.



Tanto los amotinados en el Cie de Madrid, como los de Barcelona, no reclaman una ducha más caliente o una mejor comida, no piden un reglamento más humano o más visitas de parlamentarios; quien estuvo 11 horas en el techo de Aluche luchaba por su libertad.



Quien estuvo a las 3 de la madrugada a las afueras del CIE de Zona Franca, solidarizándose con el motín, pudo escuchar una única consigna fuerte y clara desde adentro de aquellos muros: “¡Libertad!”.



Por esto este 31 de diciembre, con aun más fuerza, tenemos que volver al CIE y hacer ruido.



Porque queremos que los de adentro sepan que estamos allí, que su rebelión siempre encontrará nuestra solidaridad.



Porque su rabia contra este encierro nos hace más fuertes y más firmes en nuestra idea de un mundo sin muros ni prisiones, y que quizás nuestros gritos puedan alimentar y sostener su deseo de libertad.



¡SIEMPRE A LADO DE LXS QUE SE REBELAN!



¡ABAJO TODOS LOS MUROS Y LAS FRONTERAS!

