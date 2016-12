Comenta notícia | Veure comentaris | Envia per correu-e aquest* Notícia Notícies :: mitjans i manipulació (TARRAGONA) Llamando al Congreso de re-estructuración de la AIT. Tarragona

(TARRAGONA) Llamando al Congreso de re-estructuración de la AIT.

Publicado el 29 diciembre, 2016 por CNT-AIT Tarragona

endefensadelaait

AIT

¡Salud!

Como sabréis el XXVI Congreso de la AIT, entre otras decisiones, ha acordado la desafiliación de la Confederación Nacional del Trabajo, por lo que actualmente, la AIT no cuenta con una sección que la represente en el territorio del estadio español.

Sin entrar en más valoraciones transcribimos parte del manifiesto de dicho congreso, disponible en la web de la AIT.

"La CNT, la FAU y la USI han sido desafiliadas como resultado de un descuido consciente por el proceso, estatutos y cuotas de la AIT. Los intentos divisivos y destructivos del Comité Confederal de la CNT en complicidad con FAU y USI no son más que un ataque a los mismos principios, tácticas y objetivos de la AIT y el anarcosindicalismo.

Denunciamos sus intentos de apropiarse del nombre de la AIT y de crear una organización paralela a la AIT en los términos más fuertes posibles.

Reconocemos el conflicto dentro de la CNT. Recibimos declaraciones de apoyo dirigidas al congreso por cerca de 40 sindicatos locales de España (actuales y antiguos miembros de la CNT), y en el congreso asistieron también varios observadores de estos y otros sindicatos y Organizaciones."

Por estas, entre otras razones, la CNT va a reestructurarse con vistas a una más que posible readmisión en el seno de la AIT en Noviembre de 2017, con motivo del Congreso Extraordinario que se celebrará en Serbia.

A tal objeto, se convoca a todos los Sindicatos de la CNT al Congreso de Reestructuración, a celebrar durante los días 13, 14, 15 y 16 de Abril de 2017, en el lugar que se publicará muy próximamente. Dicho Congreso se desarrollará siguiendo la metodología acordada, la cual se adjunta y establece unas pautas y plazos que deberéis cumplir si queréis participar en este proceso necesario para el ANARCOSINDICALISMO.

Esta convocatoria emana del proceso iniciado el pasado 5, 6 y 7 de noviembre por la primera parte del Congreso de Reestructuración, que reunió en Benissa a varios sindicatos desfederados y contrarios a la postura de la CNT respecto a la AIT. En ese sentido, se acordó enviar una delegación al XXVI Congreso de la AIT en Varsovia e impulsar la unidad anarcosindicalista que haga posible la readmisión de la CNT en la AIT.

Con esta finalidad, la unidad anarconsindicalista, se facultó a esta Comisión Congresual a hacer un llamamiento a toda la afiliación de la CNT, para que tome las medidas oportunas respecto a este comunicado, por lo que instamos a los diferentes comités a que esta trascendental información le llegue sin obstáculos, ni trabas a la afiliación.

¡ UNIÓN, ACCIÓN Y AUTOGESTIÓN !

